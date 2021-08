Førsteklasses rock

73 år gammel er mannen fra Buffalo i New York i sitt livs form.

Willie Nile er inne i en god stim med sine siste plater.

Geir Flatøe Journalist

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Willie Nile: «The day the Earth stood still» (River House)

Willie Nile åpner sitt 14. album med «The day the Earth stood still», en drivende dommedagslåt som Bob Dylan neppe kunne gjort bedre. Passende for en som ble kalt den nye Dylan i 1980.

Budskapet om endringer på «Expect change» er også dylansk, men riffene smaker av Stones. Refrenget i «Sanctuary» rocker som Springsteen. På «Blood on your hands» finner vi en opplagt Steve Earle.

På grunn av pandemien er albumet er spilt inn i full fart, uten at det merkes. Niles vanlige band forsterkes med Steuart Smith, og medprodusent er drevne Stewart Lerman. «The Justice bell (For John Lewis)» er for politikeren og borgerrett-veteranen John Lewis som døde i fjor.

Nile rydder også plass for balladen «I will stand», pønkrølpete «Off my medication», humoristiske «Where there’s a Willie there’s a way» og optimistiske «Way of the heart». Et herlig album.

Beste spor: «The day the Earth stood still», «Blood on your hands», «The Justice bell (For John Lewis)», «I will stand», «Way of the heart».