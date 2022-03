Ni lange dager i mottaket

Brennende aktuell roman fra russisk opposisjonspolitiker.

Kira Jarmysj er utdannet ved diplomatskolen MGIMO i Moskva. Hun jobbet med kommunikasjon i flybransjen før hun i 2014 ble Aleksej Navalnyjs pressetalsperson. Hun har siden 2018 sonet en rekke kortere fengselsstraffer og lever i dag i politisk eksil i Vest-Europa.

Kira Jarmysj: «Utrolige hendelser i kvinnecelle nr. 3». Roman. 351 sider. Oversatt av Hege Susanne Bergan. Cappelen Damm.

Fem kvinner, én fengselscelle, smakløs mat og et utall humørsyke betjenter. Det er livsbetingelsene til Anna Grigorjevna Romanova – «Anja» – gjennom store deler av romanen «Forunderlige hendelser i kvinnecelle nr. 3». Anja er sendt til en «anstalt for soning av [...] administrative dommer på inntil 15 dager», for å ha deltatt i en antikorrupsjonsdemonstrasjon.

De siste ukene har nyhetene fra slagmarken i Ukraina vært supplert med rapporter om russiske demonstranter som protesterer mot Vladimir Putins angrepskrig. De tusenvis av sivile som er arrestert, havner sannsynligvis i slike «spesialmottak» som Anja er plassert i. Tematikken gir dermed Kira Jarmysjs’ roman en åpenbar nerve; mange lesere hungrer med rette etter kunnskap om russisk politikk, kultur og samfunn akkurat nå.

Forfatteren, som er pressetalskvinne for opposisjonspolitikeren Aleksej Navalnyj, tilbyr også et slikt innblikk med sin skjønnlitterære debut. Gjennom fortellingen om Anjas ferd til fengselet, og et gryende raseri mot overmakten, gis et komplekst portrett av en ung middelklassekvinne, hvis sinnsro raseres i mangel på rettssikkerhet. De forunderlige bekjentskapene som dannes med småkriminelle, skeive og underfundige celllekamerater – Ira, Katja, Diana og Natasja – gir dessuten et motsetningsfylt blikk på ulike lag av det russiske sivilsamfunnet under diktatoren.

Dessverre er det vanskelig å følge handlingen med samme engasjement gjennom 350 sider. Monotonien i skildringen av fengsel, folk og fe gjenspeiler for så vidt kjedsomheten som rammer de innsatte, men smitter dessverre også over på leseropplevelsen: Blikk så kjærlige at «alt tinte», vind mellom hushjørnene som «hyler demonisk», eller en rettsbygning som ser ekstra «uhyggelig» ut i grått vær, er bare noen av eksemplene på en vanepreget prosa.

Heldigvis finnes det unntak. Særlig er Anjas skråblikk på bipersonene snålt og festlig: Blant de ansatte stifter vi bekjentskap med «hvalrossen», «bollekinnbetjenten» og «revejenta», mens en medfange blir til en «avfeldig edderkopphunn» i hovedpersonens indre.

Ispedd stadig flere halv-magiske motiver skrur denne ertelystne og alvorspregede tonen seg til i romanens siste del. Der kulminerer de ni lange fengselsdøgnene i et riktig så dramatisk crescendo, med mytologi og byråkratiets nådeløshet som de viktigste ingrediensene. Sammen med bokens brennende aktualitet gjør avslutningen Jarmysjs’ debutroman til en minneverdig leseropplevelse tross i at den litterære kvaliteten er heller ujevn.