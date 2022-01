Rikdom og fatigue

Rick Ross har sine rike øyeblikk, men han lider også av fatigue.

Han er angivelig rik, Rick Ross, og han er ikke redd for å fortelle om det.

Rick Ross: «Richer than I ever been» (Maybach Music/Epic)

Han er litt av en type, Rick Ross, en tegneserieaktig nestenparodi på en gangster som rapper. Hauger med kokain, enda større hauger med gull og bling og det sedvanlige selvskrytet.

Inni alt dette bor det en tidvis kreativ og flink fyr som lager interessant hip hop. På dette albumet dukker denne flinkisen opp mellom noen traurige transportetapper og en del daukjøtt.

Åpningen er en tale fra den ekte, fengslede narkokongen Willie Falcon. Jadda. Koko, men en kul låt.

Resten av albumet veksler mellom det helt uinteressante til et par skikkelige bangere. Rick Ross er en nevemagnet som man lett liker når bakteppet er godt, som på sampletunge og mørke «Outlaws». Han blir bare slitsom når han gnir inn frasen «Richer than I’ve ever been» ørten ganger på tittelsporet.

Man kan lett plukke et par sport her til en rap-liste fra 2021, så kan man like lett hoppe over en hel del.

Beste spor: «Little Havana», «Outlaws».