Alle typer kjærlighet

Lever i konstant frykt for livet.

Trinidadiske Ingrid Persaud vant Commonwealth Short Story Prize i 2017 og BBC Short Story Award i 2018. «All slags kjærlighet» er hennes første roman.

Nancy Øvrehus

Ingrid Persaud: «All slags kjærlighet». 409 sider. Oversatt av Hilde Lyng. Gyldendal Norsk Forlag.

Denne romanen ble opprinnelig utgitt i fjor under originaltittelen «Love after love» og var trinidadskfødte Ingrid Persauds debutroman. Forfatteren er imidlertid bosatt i Storbritannia, og i 2021 fikk hun den prestisjetunge Costa-prisen. Den tildeles blant annet en debutant for en roman med spesielt høy, litterær verdi og for bøker som gir leseglede til et bredt publikum. Dette er trolig hovedårsaken til at vi i dag ser boken i norsk oversettelse.

Betty har en tung hemmelighet som hun skjuler for sønnen Solo. Det samme har Mr Chetan, en lærerkollega som ender opp med å leie hos Betty og sønnen. Sammen danner de i en periode en ganske særegen liten familie før alt sprekker. Da Solo av vanvare oppdager morens hemmelighet, nærmest flykter han til USA. Som homofil lever Mr Chetan i konstant frykt for sitt eget liv og bare i skjul kan han være den han egentlig er. Det er først da det utenkelige skjer og Mr Chetan er død, at Solo vender tilbake til hjemlandet.

«All slags kjærlighet» er en hjertevarm roman om kjærlighet, alle typer kjærlighet, også kjærlighet til deg selv. Men det er ingen tvil om Ingrid Persaud med denne romanen også har en annen agenda. Amnesty har tidligere listet Trinidad som en av verdens verste steder å være homofil, og denne problematikken er noe av det som belyses ganske grundig.

Selv om bokens tema er aktuelle og absolutt tar for seg viktige spørsmål, er jeg litt usikker på hvor godt den vil treffe i det norske markedet. For selv om språket i denne romanen er sprudlende og levende, skuffer det meg litt at historien som vekselvis fortelles gjennom Solo, Betty og Mr Chetan får samme stemme og samme språkdrakt.

«All slags kjærlighet» har absolutt meget sprudlende partier, hvor både mat og kultur presenteres på en herlig og lekende måte, men jeg klarer likevel ikke se bort fra at romanen blir utrolig langtekkelig. Man kan gjerne gi meg en murstein av en bok, men da må den være engasjerende bra begynnelse til slutt, og her svikter det dessverre litt i denne debutromanen. Den er rett og slett altfor lang.