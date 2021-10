Ferskt&Frekt: Den beste musikken nå

Varm debutant

Stella anbefaler: Samuel Nimoson Jr. - Really Really Really.

Nimoson Jr. er fra Bømlo og har lenge vært en skikkelse i regionens musikkliv. Blant annet som trommeslager i bandet Bohem. Nå går han solo, og første singel er en kjærlighetslåt som både varmer og fenger på kalde dager. Debutalbumet er på vei - det blir spennende. Hashtag moderne pop.