Skrekkens hus og livet etterpå

KRIM: Grusomt og gripende familiedrama om å overleve omsorgssvikt og mishandling.

Abigail Dean er aktuell med krimromanen «Jente A».

Marit Egaas Stavanger

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Abigail Dean: Jente A. Psykologisk thriller. 447 sider. Oversatt av Kirsti Vogt. Gursli Berg Forlag.

En gang var de nesten som en vanlig familie. Barna gikk på skolen og de reiste på ferie. Men litt etter litt kom ondskapen snikende, godt hjulpet av bønn, religiøse fantasier og alkohol. Da avsløringen kom, fant politiet et skrekkens hus med møkk og avfall over alt og sju barn halvdøde av sult og mishandling. Den ustabile faren tok livet av seg før politiet kom. Hvordan kunne dette grusomme skje uten at noen oppdaget det? Og kan barna noen gang få et vanlig liv?

Så går det femten år, og barnas mor er nettopp død i fengselet. Den nest eldste av barna, kjent i pressen som jente A, er oppnevnt av mora som testamentfullbyrder. Dermed tvinges hun til å møte søsknene og samtidig konfrontere sine egne demoner og traumer. Det er jente A, eller Lex, som forteller historien og det var også hun som i sin tid greide å rømme og fikk varslet politiet. I dag er hun en suksessfull advokat bosatt i New York, og hun fremstår lenge som pålitelig forteller, men det er hun selvsagt ikke, for her er det mange lik i lasten.

Handlingen veksler mellom fortid og nåtid, og godt er det, for etter hvert som detaljene fra fortida avsløres, er det så grusomt og hjerteskjærende at det er nesten ikke til å holde ut. Nåtida er tilsynelatende mer fredelig, med diskusjoner om hva den overraskende arven skal brukes til og forberedelser til den eldste brorens bryllup i Hellas. Men etter hvert som søsknene presenteres, kommer alt grumset fram. Alle sliter på en eller annen måte, ikke minst på grunn av sakens breie medieomtale i sin tid. På mange måter har de aldri forlatt rommet i skrekkens hus.

Abigal Dean er født i Manchester, bor i London og jobber som advokat for Google. Hun debuterte med et brak med «Jente A» som kom på engelsk i januar 2021. Boka er under oversettelse til flere språk og markedsføres som en sensasjon, og en gripende psykologisk thriller.

Det kan stilles spørsmål ved om dette er en kriminalroman i det hele tatt, siden vi vet hvem forbryteren er, og mye handler om livet etterpå. Men det spiller liten rolle, for dette er et gripende og spennende familiedrama om hvordan mennesker kan utføre og venne seg til handlinger som er mer grusomme enn det er mulig å forestille seg. Og, ikke minst, hvordan det er mulig å leve videre. Heldigvis finnes det små glimt av håp underveis, ellers hadde det blitt helt uutholdelig.