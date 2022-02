Noko anna noko, og heilt på kanten

Eksessar om gørra vi ber på, kallar forfattaren det, og gir lesaren noko å strekka seg etter.

Arne Henning Årskaug kjem frå Holsen i Sunnfjord og bur i Oslo. Han debuterte i 2015 med prosasamlinga «Utstyrstekstar» og arbeider som bibliotekar.

Jan Askelund Forfatter og litteraturkritiker

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Arne Henning Årskaug: «Skap og Sørg. Eksessar om gørra vi ber på». 126 sider. Prosatekster. Samlaget.

Kranglefantar og fyllebøtter, feiltilpassa slåstkjemper og upålitande egotripparar er her nok av i bøkene. Der legg forfattarane gjerne opp til ei terapeutisk og sosionomforståande handsaming av desse skakkøyrde, så lesaren kan få sjå koss dei blei slik, og slik «forstå» dei. På den måten blir karakterane lett stakkarsleggjorte.

Men det er ikkje der denne forfattaren er. Arne Henning Årskaug (1985), eller rettare den forteljaren som går igjennom heile denne flotte andreboka, tar det for gitt at det er mykje «gørr», i heimebygda, i verda, mellom folk, i oss alle. For eigen del veit forteljaren frå sine mange synsvinklar at forbetringspotensialet forsøksvis er der, men noko positivt byggande tilskott til miljøet blir han nok aldri. Og så durer han i veg.

Sidan han som skriveglad og skrivefør – morosam også – forfattar debuterte med «Utstyrstekstar» i 2015, har Årskaug finslipt ein stil som var oppsiktsvekkande alt då. Nå er han beint fram (samanlikna med det meste eg har lese) heller eineståande med sine ordglade og ordhage eksessar.

Som forfattar er han vel budd etter å ha studert ved mange norske skriveskolar, i fleire tydingar ein målmedviten skrivar. Han har et sjangermedvit og ekvilibristiske skriveevner som i løpet av dei 14 tekstane «Skap & Sørg» er sett saman av, lar han veksla mellom å skriva til synes sjølvplagande førstepersonstiradar og meldingar direkte til lesaren.

Såleis handlar avslutningsstykket med tittelen «Bruksprosa for bryllup & avdukingsseremoniar» til slutt ikkje om forteljaren sitt slitne forhold til kjærasten, men til den som sit med boka i handa, lesaren: Ja, for eg meiner vel helst lesaren når eg skriv kjærasten.

Dette er den same lesaren som han undervegs ikkje har unnsett seg for å håna og skjella ut, mellom anna slik: Eg ser du ikkje heilt trur på meg, heslige lesar.

Nei, det er ikkje alltid like lett å ha tiltru til dei mange historiesnuttane forteljaren kjem med, og enkelte tankefrukter smakar daft: Livet lyt berre ta den tida det tar.

Noko heilt anna og krevjande er dei språklege utfordringane desse tekstane er pakka, og det retteleg tettpakka, med. I det vesle formatet er Årskaug ein mann som veit å pressa store mengder ord og omgrep inn på liten plass. Sjølv er han sunnfjording og haustar rikt frå heimemålet, dessutan frå forfattarar og mykje litterært stoff som dei fleste nok er framande for i dag (Hans Henrik Holm til dømes).

Det seier mykje om både språktone og livshaldning når Årskaug refererer til folk som Holm, Garborg, Jakob Sande, Sissel Solbjørg Bjugn, Gunnar Lunde (kven hugsar denne alt for tidleg døde sandnesforfattaren i dag?).

Eg er redd lesarar flest ikkje gidd ta den krevjande jobben det er å koma seg inn i Årskaugs stil og kompakte (vestnorske) heimespråk, men dei som gjer det, vil ha dagars leseglede å henta ut frå denne tynne boka med alle sine utausingar frå ein plaga mann, alt saman i kompakte tekstbolkar og liten skrift.

«Skap & Sørg» er ei bok som stikk seg ut, som retteleg er noko anna noko. Ho er ein slitsam hugnad å lesa. Og det kan inniblant bli vel heftig: Dette lyt i grunnen vere det eine spjåkopuset som ikkje er rengt, det eine som er dugande …, men vil nok ikkje duga for lesarar flest.

Men prøv likevel, ein gong til, så gir det nok meining.