Selvhjelps-dust på ultravoldelig tøyse-togtur

Brad Pitt spiller en passe fjollete leiemorder i denne like fjollete filmen om en gjeng tvilsomme typer som barker sammen på et høyhastighetstog.

Brad Pitt spiller en leiemorder som prøver å tenke positive og inspirerende tanker.

Kine Hult Journalist

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Bullet Train

Skuespillere: Brad Pitt, Joey King, Aaron Taylor-Johnson, Brian Tyree Henry, Andrew Koji, Hiroyuki Sanada. Sjanger: Action / Komedie / Thriller. Regi: David Leitch. Nasjonalitet: USA. Aldersgrense: 15 år.

Er du ute etter litt lettbeint gladvold for å slå ihjel sommerkvelden, er det denne du skal se. Regissør David Leitch har en lang stuntmann-karriere bak seg, og har laget fornøyelige filmer som «Deadpool 2». Slå dette sammen med en åpenbar fascinasjon for Guy Ritchies tørrvittige dialoger og kjappe klipping, så har du et visst inntrykk av du kan vente deg fra «Bullet Train».

Brad Pitt spiller en leiemorder som har falt i selvhjelps-gryta og leverer svulstigheter og klisjeer på løpende bånd. Han får i oppdrag å stjele en stresskoffert fra et høyhastighetstog i Japan, men den tilsynelatende enkle jobben blir fort langt mer komplisert enn først antatt. Han er nemlig ikke den eneste tvilsomme typen på toget. To rappkjefta, britiske kolleger har kofferten i sin besittelse, sammen med sønnen til en brutal mafiaboss. Og så ramler det inn stadig flere involverte, som i all hovedsak har motstridende interesser, og hvor flere har noe å skjule.

Det er ingen dypsindig historie, for å si det forsiktig, men bakteppet med maktkamper og hevnmotiv skaper en slags ramme omkring de elleville actionscenene som utspiller seg på toget. Brad Pitt er fin i rollen som en naivistisk drapsmaskin, og balansen mellom humor og alvor er grei nok. Det er ingen stor humor å hente i replikkene, men heldigvis blir de i all hovedsak avlevert av folk som har god timing, slik at man lett kan humre seg igjennom all tegneserievolden. Filmen mestrer det den ser ut til å ha som mål: Å levere lettbeint, fartsfylt underholdning. Stoff til ettertanke får man se etter andre steder.