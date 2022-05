Spektakulære actionscener fra Nordpolen

BOK: Mørk og iskald thriller om maktsyke menn og sterke kvinner.

John Kåre Raake er født i Skudeneshavn og bor nå i Oslo. Han var med på å starte tegneseriemagasinet «Pyton». Nå jobber han som dramatiker og manusforfatter. Han har blant annet skrevet filmmanus til «Gåten Ragnarok», «Bølgen» og «Skjelvet». Han debuterte med thrilleren «Isen» i 2019.

Marit Egaas Stavanger

John Kåre Raake: «Dypet». Thriller. 325 sider. Gyldendal.

På havbunnen under Nordpolen finnes olje, gass og mineralressurser i store mengder. Ingen land har eiendomsrett til området, men både USA, Russland og Kina har sterke interesser der. Det er utgangspunktet for denne arktiske thrilleren, som er en uavhengig fortsettelse av «Isen» fra 2019. Det var en skikkelig røverhistorie om en kinesisk CIA-spion som ble massemorder på Nordpolen. Norske Anna Aune slapp så vidt fra hendelsene i live og er nå på rekonvalesens hos sine russiske redningsmenn.

Under den kalde krigen i 1963 ble en russisk ubåt med atomvåpen senket av USA under isen på Nordpolen. Nå ønsker russerne å finne ubåten som ligger på 3000 meters dyp. Siden Anna vet hvor ubåten er, blir hun truet av russerne til å bli med tilbake til Nordpolen. Samtidig har hun håp om å finne sin partner Daniel som omkom i første bok. Men hvem er egentlig de russiske oppdragsgiverne, og hvorfor er det så mange bevæpnede soldater på isbryteren de går om bord på 150 mil nord for Murmansk?

Bokas andre hovedperson er Czarina Blum, en genial russisk forsker som i sin tid utviklet hydrogenbomben på den senkede ubåten. Hun overlevde mirakuløst, men ble forvist til en hemmelig by etter Khrusjtsjovs avgang i 1964 og har bodd der siden. I en alder av 83 år ser hun endelig muligheten til å ta rotta på alle maktsyke menn som har bestemt over livet hennes.

John Kåre Raake er fra Skudeneshavn og har tidligere skrevet tegneserier og filmmanus, blant annet til «Bølgen» og «Skjelvet». Dette preger ham også som thrillerforfatter. Alt er veldig visuelt, og spektakulære actionscener står i kø. Det er ikke måte på hva de to kvinnelige hovedpersonene og deres medhjelpere må gjennomgå. Det dukker opp stadig nye personer som bidrar til å drive handlingen videre, både venner og fiender, og til alt overmål avdekkes det også familiære relasjoner på kryss og tvers blant de involverte.

Forfatteren har imponerende kunnskaper, både om Arktis, dykking og ubåter, og mye av dette er interessant, men av og til kan det bli vel teknisk. Det er iskaldt gjennom hele romanen, og normale personer burde frosset i hjel flere ganger, men her er vi langt forbi det som er troverdig og sannsynlig. Det er likevel akseptabelt, fordi sjangeren tillater superhelter. Men det fører til at personene bare blir pappfigurer og ikke virkelige mennesker, og dermed berører de oss heller ikke i særlig grad. Det er også lite atmosfære, men det er kanskje ikke å forvente i et område der det stort sett er mørkt og iskaldt hele tiden.