Inviterer flyktninger til scenen

Det blir musikk, mat og mingling når Universitetet i Stavanger inviterer til kulturkveld for ukrainske flyktninger – og alle andre.

Pernille Rosfjord Wik og Morten Wensberg åpner dørene i Bjergsted for ukrainske flyktninger og andre som ønsker å oppleve kultur på tvers av landegrensene.

Kjell Arne Knutsen Journalist

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Blant flyktningene som har kommet til Stavanger, er det flere som har musikkbakgrunn. Fakultet for utøvende kunstfag har fra ulikt hold blitt oppfordret til å lage arrangement hvor ukrainske musikere kan opptre alene eller sammen med norske og folk fra andre nasjonaliteter.

Første kveld blir allerede mandag 2. mai.

– Dette blir en kveld hvor barn og unge, amatører og profesjonelle kan bidra. Vi vet ikke helt hvordan dette blir, men vi prøver oss frem. Krigen går inn på oss alle. Å gjøre ingenting, er ikke noe alternativ, sier Morten Wensberg, dekan ved Fakultet for utøvende kunstfag.

Han sier at «Åpent hus – kultur for Ukraina» er et tilbud for alle i regionen som ønsker å komme for dele, delta eller oppleve kultur på tvers av landegrenser. Det vil også bli servert suppe og god tid til prat.

– Det finnes mange utfordringer i språk og andre barrierer, men i musikken og kunsten kan vi skape et fellesskap. Jeg tror dette kan bli et kjærkomment arrangement for flyktningene, sier Wensberg.

Studentrådsleder Pernille Rosfjord Wik er leder for dette prosjektet. Hun var også hovedarkitekten og ildsjelen bak studentenes støttekonsert for Ukraina tidligere i vinter, hvor studentene samlet inn over 100.000 kroner til inntekt for hjelpeorganisasjoner.

– Vi gleder oss til å kom i gang, og er spent på hvordan tilbudet vil bli tatt imot. Vi er opptatt av å fange engasjementet som er ute i samfunnet og vil være veldig lydhøre overfor de innspill og ønsker som kommer inn, sier Pernille Rosfjord Wik.

Arrangementet er gratis og vil pågå hver mandag noen uker fram over.