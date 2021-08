Meir enn berre ein ulv

BOK: Eit sympatisk forsøk på å forstå kulturkrigen om vårt mest omstridde rovdyr.

Denne ulven vart skoten like utanfor Moi i fjor.

Tom Hetland Kommentator, tidl. sjefredaktør i Aftenbladet

Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Frank Rossavik: Ulv? Ulv!: En bok om rovdyr og mennesker i Norge. 190 sider. Cappelen Damm.

I ei tid der så mykje av samfunnsdebatten handlar om å ropa høgast til støtte for sin eigen leir, er det godt å sjå at det framleis finst nokon som prøver å sjå ein konflikt gjennom brillene til begge partar. Og i tillegg vågar seg inn i ukjent terreng.

Politisk kommentator i Aftenposten, Frank Rossavik, er oppvaksen i Stavanger og har budd store delar av sitt vaksne liv i Oslo. Eit typisk bymenneske, med andre ord. Rett nok kan han rekna den legendariske Bjødna-Tore i Frafjord som ein av forfedrane sine, men det ligg likevel langt unna å venta at Rossavik skulle interessera seg for ulvekonflikten i Innlandet. I forordet slår han då også fast at han i utgangspunktet ikkje meinte noko verken om ulv, landbruk eller jakt.

Frank Rossavik summerer opp konfliktlinjene: Skal naturen eller mennesket stå i sentrum? Skal naturen vernast eller brukast?

Denne mangelen på personleg engasjement for sjølve saka, kombinert med eit tilsvarande sterkt engasjement for ein offentleg debatt der alle partar får koma til orde og bli respekterte, har gitt oss ei bok til å bli klokare av. Rossavik har snakka med folk på begge sider av ulvefronten, i tillegg til nokon i ingenmannsland, og forsøkt å forstå og forklara konflikten med eit opent sinn.

Om nokon skulle ha vore i tvil, gjer Rossavik det klart at ulvestriden handlar om meir enn sjølve gråbeinen. Kjernen i konflikten er naturlegvis konkret nok. Sett frå bonden si side handlar det om å sjå heilt og delvis ihelrivne sauer etter at ulven har vore på ferde, medan naturvernarane slår ring om eit dyr dei meiner har ein rettmessig plass i norsk natur.

Naturvern eller naturbruk?

Kampen om ulven rører likevel ved så mykje anna. Ulven har, med Rossaviks ord, «eit rufsete image». I alt frå Bibelen til tusenårig folkekultur er ulven tildelt ei skurkerolle. At dette dyret skulle ha krav på vern, er ein svært, svært ny tanke i menneskets historie. Samstundes er det del av eit større kompleks av radikale samfunnsendringar i vår tid som splittar menneska til dei gradar at me kan snakka om ein kulturkrig, med sterke kjensler på begge sider.

Rossavik summerer opp konfliktlinjene: For det første ei motsetning mellom eit økosentrisk og eit antroposentrisk natursyn. Enklare sagt: Skal naturen eller mennesket stå i sentrum? Skal naturen vernast eller brukast? Har mennesket rett til å leggja alle andre artar på jorda under seg?

For det andre konflikten mellom by og land, der landsbygda i alle land er på defensiven i forhold til urbaniseringa.

Og for det tredje motsetninga mellom tradisjonalitet og modernitet, og mellom dei som briten David Goodhart har kalla «anywheres» og «somewheres». Nokre menneske kan bu og trivast overalt i den globaliserte, grenselause verda, medan andre er knytte til lokalsamfunn, nasjon og tradisjonelle verdiar og livsformer.

Løysingar kan finnast

Alt dette viser Rossavik stor innsikt i. Samstundes held han fast ved at ulvekonflikten også er eit praktisk-politisk spørsmål som det kan finnast løysingar på. Politiske parti (les: Sp og Frp) kan bruka store ord og gi inntrykk av å stå på bygdefolket si side, men i realiteten er Norge forplikta gjennom Bern-konvensjonen til å ta vare på den svensk-norske ulvestamma. Og internasjonale avtalar kan ikkje Norge tillata seg å ignorera.

Om det finst nokon helt i boka, er det Norsk skogmuseum på Elverum. Midt i ulvesona har museet laga ei utstilling som skal fremja dialog på tvers av dei steile frontane. Museumsfolka har gått på kurs ved Nansen Fredssenter på Lillehammer, som i mange år har teke imot menneske frå Balkan og andre stader til samtalebasert konflikthandtering.

Rossavik har også sine eigne tankar om ein ny og meir konstruktiv ulvepolitikk. Kor realistiske dei er, skal vera usagt. Men boka hans har uansett stor verdi for ein lesar som vil forstå, heller enn å fordømma.

Ulvedebatten skaper stort engasjement. Her frå fakkeltog framfor Stortinget i 2019.