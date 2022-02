Brente bøker lukter ille

BOK: Alt var ikke bedre under språkkrigen, selv om den hadde sine lyse sider. Bokbålene hører til de mørke.

I totalitære regimer har bokbål ikke vært uvanlig, her fra brenning av nedbrytende smusslitteratur i Øst-Tyskland i 1955. Også i Norge er det brent bøker – som ledd i språkkrigen.

Sven Egil Omdal Journalist

Ottar Grepstad: Brent ord. Bokbål mot språk i Noreg 1912-2005. 370 sider. Samlaget.

Ole Paus gjorde som Paulus; da han ble voksen la han av seg det barnslige. Som pur ung og svært konservativ var han med på å sette opp en galge hvor bøker på samnorsk skulle henges. Flere av hans meningsfeller kastet bøkene på bål. Det samme skjedde med nynorskordlister og – i langt mer beskjedent omfang - bøker på bokmål.

Mange år senere var Ole Paus kanskje ikke blitt noen raddis, men han var kommet til at det er noe «synlig motbydelig» med bokbål, «der er referansene i historien så groteske, at jeg fatter ikke at vi kunne gjøre noe så dumt. Det er jo å gi alle argumentene til motparten. Den som har tent det første bokbålet, er for alltid skjendet.»

Dette sier Paus til Ottar Grepstad, som har gjort et omfattende arbeid for å dokumentere innslagene av bokbål i den store norske språkkrigen. Innsatsen er det ikke noe å si på, Grepstad har gått over kildene med finkam for å finne spor etter brente bøker. Det viser seg at bålene sjelden var særlig store, mange var åpenbart spontane, og de utløste ikke den helt store mediedekningen. Grepstad velger derfor å ekstrapolere, og kommer fram til at de 26 aksjonene – der ikke alle inkluderte brennende bøker – som han kan dokumentere, bare utgjør en brøkdel av fenomenet. Kanskje flammet det 75 eller 100 slike bål mellom 1912 og 2005, hevder han.

Belegget for å multiplisere det han vitterlig har funnet, er ganske tynt. Men det er heller ikke så viktig. De 26 aksjonene holder til å vise hvor sterke midler enkelte var villige til å ta i bruk i kampen mot bestemte måter å stave norske ord på. De brente ords taktikk ble ikke brukt ofte, men den forekom.

Ungdom brant bøker

Statistikken til Grepstad viser at det uten unntak var ungdom som brant bøker. Bokbålene var gymnasiale påfunn, selv om bålene ble hyllet både av forfattere som Arnulf Øverland, av ledere i riksmålsbevegelsen og av lederskribenter i konservative aviser. Men nettopp fordi han selv har funnet ut at alle som brant bøker var under 25 år, virker det som Grepstad skyter med for tungt artilleri når han navngir mange av ungdommene og gjør poeng av hva de drev det til senere i livet. Gapestokk er heller ingen bevaringsverdig tradisjon.

Det kan virke ufattelig at norske gymnasiaster bare noen få år etter nazistenes autodafeer valgte bokbålet som aksjonsform når de skulle protestere enten mot samnorskutgaver av klassikerne (Hamsuns bøker endte på bålet på grunn av språket, ikke på grunn av landssviket) eller mot den obligatoriske opplæringen i sidemål. Det er også vanskelig å begripe at Høyre, som så gjerne vil være selve kunnskapspartiet, så lenge har kjempet mot at alle skal lære landets to fremste språk.

Protest - ikke sensur?

Grepstad refererer riksmålsfolkenes vanligste forsvar når de var grepet i bokbål: At inspirasjonen var Martin Luther, ikke Joseph Goebbels, at brenningen av bøker var en protest mot språklig undertrykkelse, ikke et forsøk på sensur. Men han går aldri særlig dypt inn i denne alternative betraktningsmåten. Det er en svakhet ved en ellers svært grundig framstilling. Var det ikke mulig at inspirasjonen faktisk var Luthers handling da han tente på bannbullen, sine motstanderes skrifter og de kirkelige rettsbøkene, og ikke nazistenes bokbål? Og setter det i så fall aksjonene i et annet lys?

Best er boken når Grepstad plasserer sine funn inn i den aktuelle sammenhengen og tegner et bredere bilde av språkdebatten, spesielt på 1950-tallet, da den var på sitt mest lidenskapelige. Det går faktisk an å savne det sterke engasjementet for både riksmål og nynorsk nå når engelsk trenger seg inn på stadig flere arenaer.

Det skrives fortsatt mange viktige bøker om andre verdenskrig, vi tåler godt noen flere om språkkrigen også.