Festival lokker med undersjøisk orgelmusikk og konsert i bekmørke

Fra 23. til 25. mai arrangerer nyMusikk Only Connect i Stavanger. Only Connect er en festival for samtidsmusikk. Dette er åttende utgave av festivalen og første gang den foregår utenfor Oslo.

– Vi ønsker å bruke byene vi besøker som et slags speil for hva som skjer innen samtidsmusikken. Vi vil engasjere lokale kunstnere til å delta, og bygge et samarbeid mellom dem og internasjonale kunstnere. Only Connect har ikke flyttet fast til Stavanger, men man kan si at vi har flyttet hit for en uke, forteller Bjørnar Habbestad som er kunstnerisk leder for festivalen sammen med dirigent Ilan Volkov.

Mye forskjellig

Habbestad forteller at publikum kan vente seg veldig ulike opplevelser fra festivalen, blant annet «undersjøisk orgelmusikk, orkesterverk i bekmørket, støyharmonier, improvisasjon, leken elektronikk og korps».

Programmet vil hovedsakelig foregå på tre forskjellige arenaer; RIMI/IMIR, Konserthuset og Tou. I tillegg vil et par arrangementer finne sted på Sølvberget.

– Det vil skje forskjellige ting på hver plass, med både lokale og internasjonale samtidsmusikere. Blixa Bargeld, kjent fra blant annet Einstürzende Neubauten og Nick Cave and the Bad Seeds, vil for eksempel være solist og synge med Stavanger symfoniorkester for første gang på fredag. På lørdag vil vi fylle seks av rommene på Tou med lydinstallasjoner, orkester og samspill. Festivalen vil rett og slett by på mange nye lytteropplevelser, forteller Habbestad.

Han mener programmet under Only Connect egner seg for de minste til de eldste, og at festivalen er for alle som er åpne for nye ting.

– Man trenger ikke være ekspert for å nyte opplevelsene. Musikken taler for seg selv.

Programmet

- Torsdag 23. mai – RIMI/IMIR -

19:30 Ilmari Mari Hopkins: George Lewis «Not Alone»

20:00 Áine O’Dwyer & Graham Lambkin

21:00 Burning Axis

22:00 Stine Janvin «Fake Synthetic Music»

23:00 DJ Kjetil Brandsdal

- Fredag 24. mai - Sølvberget -

Gratis inngang: Nymusikk Salong: 14:00 Christian Wolff, George Lewis & Nils Henrik Asheim

15:00 Pascale Criton & Bjørnar Habbestad

- Fredag 24. mai – Stavanger Konserthus -

Gratis inngang: 19:30 Christian Wolff «Burdocks» (1970-71) med et sammensatt ensemble, dirigert av Ilan Volkov

Billett kreves: 20:30 Stavanger Symfoniorkester dirigert av Ilan Volkov: Med Anders Hana & Morten Joh «Lur og dekor – i kvardag og dommedag» (UP) Naomi Pinnock «The Field is Woven» (2018) Øyvind Torvund «Archaic Jam» (norsk premiere, NP) Kristine Tjøgersen «Bioluminescence» (NP) Dror Feiler «Epexēgēsis» (UP) Med BLIXA BARGELD & DROR FEILER

23:00 Lauren Redhead & Alistair Zaldua: Mesias Maiguashca «Nemos Orgel»

- Lørdag 25. mai - Sølvberget -

Gratis inngang: Nymusikk Salong: 14:00 Dror Feiler & Ilan Volkov

- Lørdag 25. mai – Tou Scene -

18:00 Christian Wolff, George Lewis, Michael Duch

18:00 - 23:30 (installasjon) 20:00 (konsert) Pierre Berthet

19:00 Silvia Tarozzi, Deborah Walker, Song Cirkus: Pascale Criton «Circle Process» + «Chaoscaccia» + «Soar II»

21:00 Natasha Barrett, Jian Ren: Natasha Barrett «Sagittarius A*»

21:30 Frode Gjerstad, Dror Feiler

22:30 Kitchen Orchestra: George Lewis «Creative Construction SetTM»