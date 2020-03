Mord i kaotisk tid

BOK: Kombinasjonen av historisk roman og krimgåte funker ypperlig i den sjuende romanen om en pukkelrygget helt fra 1500-tallet.

Henrik VIII er død – og kaoset herjer i England. «Opprør» er både en historisk roman og en krim. Kombinasjonen funker, mener vår anmelder.

Marit Egaas Stavanger

Publisert: Publisert: Nå nettopp

C.J. Sansom: Opprør. Krim. 792 s. Oversatt av Lars-Erik Sørbotten. Forlaget Press.

Vi er i England i år 1549. Henrik VIII er død, og hans sønn Edvard på elleve år er konge, men det er Protektor Somerset som regjerer på vegne av kongen. Edvards søster Elizabeth er 15 år og nummer tre i arverekken til tronen. En fjern slektning av Elizabeth blir fengslet for mordet på sin kone, og sakføreren Matthew Shardlake hyres inn for å undersøke saken og om mulig renvaske slektningen John Boleyn.

Den pukkelryggede Shardlake blir vår forteller fra et England i kaos. Statskassa er tom, skattene er høye, og det føres en omstridt krig mot Skottland. Mange av innbyggerne lever i den ytterste nød på grunn av arbeidsløshet, dårlige avlinger og grådige adelsmenn og landeiere.

LURER DU PÅ HVA DU SKAL LYTTE TIL? HER ER GODE SANGER I VONDE TIDER.

Shardlake reiser til Norwich sammen med sin assistent Nicholas for å etterforske mordet. Norwich er på denne tida Englands nest største by, og ingen steder er misnøyen med eliten så stor som her. Mens etterforskningen skrider fram, får den rettskafne Shardlake øynene opp for all urettferdigheten som rammer befolkningen. Møtet med opprørslederen Robert Kett skal sette ham på store prøver.

Som i Mikael Niemis bok «Koke bjørn» bruker Sansom krimsjangeren for å undersøke samfunnsforholdene i en historisk periode. En etterforsker kan bevege seg fritt mellom samfunnslag og interessegrupper, og i denne sjuende boka om Shardlake drukner etter hvert etterforskningen i det voldsomme opprøret som han og hans venner havner midt oppi.

Les også

På lørdag forsvant 3 av 4 besøkende fra sentrum Tellepunktene viser en drastisk nedgang, forteller Stavanger Sentrum. – Dette overgår vår villeste fantasi. 16. mars 2020

Perioden mellom Henrik VIII og Elizabeth I er lite kjent, og det samme gjelder ett av de største opprørene i landets historie. Sansom er en eminent forteller og en god veiviser gjennom de moralske dilemmaene folk stilles overfor i så turbulente tider. Det er et stort lerret forfatteren spenner opp, men det er interessant og spennende til siste slutt, der også kriminalgåten får sin oppklaring. Romanen avsluttes med et fyldig historisk essay. Oversetter Lars-Erik Sørbotten har gjort en formidabel jobb med å videreformidle det hele på et sobert norsk.