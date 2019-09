To av jenterockens pionerer har slått seg sammen

1 2 3 4 5 6

Cherie Currie & Brie Darling: «The motivator» (Blue Elan/Border)

Cherie Currie nådde høydepunktet før hun kom i gang. «Cherry bomb» ble skrevet til henne under prøvespillingen for The Runaways, av gitarist Joan Jett og manager Kim Fowley. Currie var da 15 år.

Etter Runaways-tiden ødela dop solokarrieren og duoen med søsteren, men for fire år siden var hun tilbake. Nå er hun snart 60 og opptrer med 70 år gamle Brie Darling fra Fanny, et annet 70-tallsband fra Los Angeles med kvinnelige medlemmer.

De har tøffe stemmer som passer sammen. Minuset er at de tre egenskrevne sangene ikke er like minneverdige. Lånene er bedre, med sanger fra 60- og 70-tallet pluss Kinks’ «Do it again» fra 1984.

T. Rex-låten «The Motivator» er som skrevet til dem, og John Lennons «Gimme some truth» får en herlig intim innpakning. Stones’ «Gimme shelter» synges bra og Youngbloods’ «Get together» har et fint arrangement, selv om man sitter igjen med en viss karaokefølelse når albumet toner ut.

Beste spor: «The motivator», «Gimme some truth».