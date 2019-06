Lokal debutant må jobbe meir med språket

1 2 3 4 5 6

May Sissel Vadla: Det som sies høyt. Roman. 130 sider. Publica.

Kva er det ein festar seg ved under lesing av ein roman? Kvifor hugsar eg lite og ingenting av traumene til hovudpersonen som er sjølve reisverket til denne romanen? Etter endt lesing hugsar eg eit lite kapittel som inneheld ein symjetur i mørket. Kvifor er det sånn?

“Det som sies høyt” er ein samtidsroman om ein moderne, stille og sporty mann, ein dyktig flygeleiar som bruker teljing og pusteteknikk for å kontrollere kjensler. Mannen har ein slags relasjon til ei gift kvinne. Kva vil han eigentleg med denne kvinna og klarer han å vende seg mot det han ønsker? Utover i romanen kjem det fram ei sorg som denne sympatiske mannen har lagt lok på. Sorga har blitt til eit spøkelse som viser seg som skuggar i huset og som isolerer mannen. Vi møter kompisen Tom og ei tedrikkande blomsterbutikk-dame i mannens reise i å skjøne kva han balar med.

Det er ei viss form for driv og handling i forteljinga. Korte setningar skapar spenning. Her er god porsjonering av informasjon under lesaropplevinga. Det skaper nysgjerrigheit. Diverre er ofte dialogane dårlege og altfor forklarande. Blomsterhandlarens exit i historia er svært klisjéfull og lite truverdig og eg lurer på kvaliteten av det redaksjonelle arbeidet til Publica forlag. Kvifor har så mange vagheiter og sjølvforklarande setningar kome gjennom den endelege versjonen i bokform?

Forfattaren følger lesarkontrakten som seier: Her møter vi ein hovudperson som har eit problem og i denne romanen skal hovudpersonens problem få ei løysing. Eg syns hovudpersonen er interessant. Ein arketypisk mann av vår tid som ikkje skjøner kva han slit med er ein veldig interessant figur. Eg hugsar portrettet av ein svært einsam mann som held hovudet oppe med andedrags-teknikkar og trening. Og det syns eg er godt gjort.

Grunnen til at eg hugsar denne symjeturen i mørket er at dette kapitlet inneheld eit nærverande og presist språk. Her er lite forklaring. Mykje skildring. I dette kapitlet står ikkje forfattaren i vegen for universet ho gjerne vil skape. Ho skildrar. Eg får lov til å lage mine eigne bilete i hovudet. Eg håpar neste bok inneheld fleire slike kapittel.