Dermed slipper norske myndigheter å komme i konflikt med USA.

På en pressekonferanse i sitt hovedkvarter i Nydalen presenterte Telia tirsdag sine planer om en storstilt utbygging av 5G-nett over hele Norge. Det skal dekke nasjonen i 2023. Det første kommersielle nettet kommer allerede i drift i april 2020. 5G krever at alle som skal bruke det bytter ut telefonene sine, men åpner til gjengjeld både for høyere hastigheter og en rekke nye bruksområder.

Det har knyttet seg stor spenning til hvilken leverandør som skulle få den svære avtalen om å bygge ut nye basestasjoner og resten av infrastrukturen i det nye nettet.

Kinesiske Huawei har tidligere vist seg svært konkurransedyktig, og fikk derfor bygge ut en stor del av de norske 4G-nettene. Etter at USAs president Donald Trump satte Huawei på en liste som amerikanske selskaper ikke får lov til å handle med, har norske myndigheter vært utsatt for et betydelig press for ikke å slippe selskapet til. Nå blir det Ericsson som får kontrakten med Telia.

Nådde ikke opp

Samtidig er det altså klart at Huawei ikke får den første store 5G-kontrakten i Norge. Selskapet inviterte før sommeren europeisk presse til Kina for å overbevise om at det ikke er usikkert å satse på deres infrastruktur. Sjarmoffensiven har altså foreløpig ikke ført frem. Den siste topptelefonen fra selskapet blir heller ikke lansert i Europa foreløpig, fordi den blir rammet av handelskrigen mellom USA og Kina.

Digitaliseringsminister Nikolai Astrup avviste under pressekonferansen at Telia har fått pålegg om å utelukke Huawei.

– Vi har en kontinuerlig dialog om sikkerhet med teleleverandørene. Vi har ikke pålagt noen å utelukke en enkeltleverandør, sa Astrup som svar på spørsmålet alle lurte på.

Også Telia avviste dette.

– Hvem som blir valgt som leverandør er et valg vi som selskap gjør alene, sa Abraham Foss, CEO i Telia Norge.

Aftenpostens teknologijournalist Per Kristian Bjørkeng besøkte selskapets hovedkvarterer i Kina tidligere i år. Han er ikke overrasket over at selskapet nå taper i konkurransen.

– Huawei har lenge vært tvunget til å satse minst like mye som andre på sikkerhet for å overbevise om at selskapet ikke er et redskap for kinesiske myndigheter og industriell spionasje. For eksempel prøvde de seg i mai med å tilby en såkalt «no spy agreement», sier Bjørkeng.

Nå ser det ut til at usikkerheten som alltid vil hefte ved en kinesisk leverandør er blitt for stor.

– Vi vet ikke om det var dette som var avgjørende for at Telia valgte en konkurrent, men det er i hvert fall en realitet at de ikke nådde opp denne gangen. Det er et stort nederlag for kineserne, påpeker Bjørkeng.

Mer enn penger

Det er liten tvil om at det ikke utelukkende er kommersielle vurderinger som ligger bak valg av leverandør i dette tilfellet. I februar i år ba PST myndighetene holde et spesielt øye med Huawei. På Telias pressekonferanse var digitaliseringsminister Nikolai Astrup til stede. Bjørkeng påpeker at det bare er naturlig dersom Telia også har tatt andre hensyn enn de kommersielle.

– Alle vi som står på utsiden kan ikke vite hvor mye hold det er i amerikanske påstander om at Huawei utgjør en sikkerhetstrussel. Men at mobilnettene i dag utgjør helt kritisk infrastruktur som også må ta hensyn til andre momenter enn hvem som er billigst, synes utvilsomt, sier Bjørkeng.