Hardkokt politiaction

«21 Bridges» er en intens og handlingsspekket thriller som dessverre blir litt for lettvint og forutsigbar.

Publisert: Nå nettopp

Chadwick Boseman og Sienna Miller spiller de klassiske rollene som to politifolk som blir nødt til å jobbe sammen mot sin vilje, men som fort finner utav det likevel. Foto: Matt Kennedy / 02MK2406

Kine Hult Journalist

21 Bridges

Sjanger: Action / Krim / Thriller. Skuespillere: Taylor Kitsch, Chadwick Boseman, Sienna Miller, J.K. Simmons. Regi: Brian Kirk. USA, 2019. Lengde: 1 t. 43 min. Aldersgrense: 15 år.

Til å være en film så stappet med action, starter «21 Bridges» heller rolig. Vi får se et glimt tilbake i tid, hvor hovedpersonen Andres (Chadwick Boseman) far begraves. Nok en politimann som er blitt drept mens han gjorde jobben sin. Tilbake i nåtiden sitter den nå voksne sønnen, som har valgt samme yrke, i et møte med internetterforskerne i New York-politiet. Det etableres et inntrykk av en mann som er vel rask på avtrekkeren når han har en skurk i sikte.

Etter hvert som handlingen utspiller seg, blir det stadig mer vanskelig å forstå hvorfor regissør Brian Kirk valgte denne innfallsvinkelen, for Andres er alt annet enn en som tar ureglementerte snarveier i jobben. Snarere tvert imot. Han framstår som et sjeldent eksemplar av hel ved i en etat hvor forråtnelsen har bredt seg altfor langt.

Det blir tydelig når et ran i Brooklyn går fryktelig galt og åtte politifolk blir skutt av de to unge ranerne. Politiet går drastisk til verks og stenger alle utfartsårer fra Manhattan Så følger vi vekselvis flukten og jakten i løpet av noen hektiske nattetimer, og området snevres stadig inn etter hvert som politiet nærmer seg de to ranerne. Men helt fra starten er det et eller annet som skurrer. Det virker som om kollegene aktivt motarbeider Andre og hans nyoppnevnte partner. Og var det ikke litt mistenkelig at politifolkene dukket opp på ransstedet i første omgang?

Dette er altså både en politijakt-thriller og et korrupsjonsdrama, bygget opp som en gammeldags film hvor den ene rakryggede mannen må slåss mot alle de fordervede sjelene. Det er ikke spesielt oppfinnsomt på noen som helst måte. I den grad noe oppleves som nytt, måtte det være grepet med å isolere en av verdens tettest befolkede øyer, men akkurat dette gjør Kirk så lite utav at det nesten er vanskelig å forstå hvorfor det har havnet i filmens tittel.

Chadwick Boseman, som kanskje er mest kjent fra Marvel-filmen «Black Panther», gjør en kurant jobb i hovedrollen, det samme gjør Stephan James i rollen som den plagede raneren Michael. Ellers er dette temmelig forglemmelige greier. På den positive siden skjer det så mye absolutt hele tiden, at det i det minste blir vanskelig å kjede seg.

