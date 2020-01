Bad boys har blitt old boys

Will Smith flyter et stykke på sjarmen, men det er ikke nok til å redde gjenopplivingen av «Bad Boys»-konseptet.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Will Smith og Martin Lawrence vender tilbake i nok en «Bad Boys»-film. Det kunne de godt latt være.

Kine Hult Journalist

Bad Boys for Life

Skuespillere: Will Smith, Martin Lawrence, Derrick Gilbert. Sjanger: Action / Komedie / Thriller. Regi: Bilall Fallah og Adil El Arbi. Nasjonalitet: USA. Aldersgrense: 15 år. Produksjonsår: 2019.

«Bad Boys for Life» er den typen film du har sett utallige ganger før. Hovedrolleinnehaverne Will Smith og Martin Lawrence har fått noen år på baken siden sist, slik at alt ligger til rette for rikelig med «I’m too old for this s**t»-situasjoner helt fra begynnelsen.

Vi som likte ukomplisert action med raske biler, skyting, eksplosjoner og kjappe kommentarer på 90-tallet kan trygt rekvirere popcorn og gjøre oss klar for en mimretur med Smith og gjengen. Dette er rølpete og lettvint, krydret med rikelig med vittigheter, slik vi har sett Smith mange ganger før.

Når vi møter de to hovedpersonene Mike (Smith) og Marcus (Lawrence) igjen, hopper vi rett inn i det som først ser ut som en ellevill biljakt i Miamis gater. Det viser seg at de to godt voksne politietterforskerne er sent ute til en fødsel, og få minutter senere har Marcus blitt bestefar. Det blir snart tydelig at de to er på vei i hver sin retning: En sikter mot pensjonlisttilværelsen, godstolen og kvalitetstid med barnebarnet, den andre nekter hardnakket for at han har det i seg å bli eldre. Dette kjekler de så ustanselig om, også lenge etter at de tvinges ut i en siste etterforskning sammen.

Plottet er ikke all verden, slik man på sett og vis forventer fra en film som denne. En gjeng kriminelle meksikanere er ute etter å hevne seg på påtalemyndigheter og politi, og det resulterer i flere blodige angrep på åpen gate. Våre venner må samarbeide med kolleger som er mye yngre enn dem, og det oppstår et visst skille mellom de unge som vil gjøre ting etter boka og de gamle som tviholder på sine velprøvde cowboy-metoder.

Som dere forstår er det ikke akkurat pløying av ny mark man holder på med her, men det er underholdende nok hvis man ikke forventer annet enn underholdende actionscener og en heller tynn historie.

Publisert: Publisert 16. januar 2020 11:49

Mest lest akkurat nå