Storslått sagaverk fullført

«Flatøybok» er eit islandsk bokverk frå 1387 om «Det norske folks liv og historie»; ein slags manual til den unge kongen Olav 4. Håkonsson som inneheld både kongesagaer, eddadikt og kortare forteljingar. Som historikar og tidlegare sjefredaktør Tom Hetland har skrive: «Innhaldet er delvis overlappande med Snorres kongesoger, men Flatøybok har i tillegg ein god del stoff som ikkje står i Snorre. Verket er skrive med eit tydelegare utsiktspunkt frå Island og dei andre vesterhavsøyane som den gongen var ein del av Noregsveldet.»

Første bind av storverket blei lansert hausten 2014, med forord frå kong Harald og hylling frå Danmarks dronning Margrethe. Det har heller ikkje mangla på prominensar og storslåtte lanseringsarrangement i åra som har kome, både i Norge og utanlands.

Årelangt prosjekt

Når femte og sjette bind nå i desember er lansert, er eit årelangt prosjekt i regi av stavangerforlaget Saga bok fullført. I det minste på moderne norsk.

Professor Torgrim Titlestad har vore hovudredaktør for prosjektet, og seier i ei pressemelding at han trur mange har ønska å gjera dei unike sagaene i Flatøybok tilgjengelege på moderne norsk.

– Men det store omfanget av arbeidet og kostnadene har nok skremt dei frå å gå laus på prosjektet, seier Titlestad.

Saga har finansiert prosjektet gjennom eit spleiselag av framfor alt private sponsorar. Historieinteresserte Stein Førde - ein av arvingane etter bilmannen Harald Møller - har til dømes bidrege med fleire millionar prosjektet.

- Utgangspunktet for mitt bidrag, er interessa mi for historie - og for norsk historie sett inn i ein større samanheng, sa Stein Førde til Aftenbladet etter lanseringa av bind tre i 2016.

Mange støttespelarar

På lista over dei som har bidrege med støtte til dei to siste binda, står også Leif Høegh-stiftelsen, Veen eiendom AS, Sat Sapienti (stiftinga etter Freia-gründer Harald Throne-Holst og Kåre Magnar Skretting. Fram til det tredje bindet hadde kome ut i 2016, hadde prosjektet fått null offentlege kroner, men sidan har utgjevinga også fått støtte frå Norsk kulturråd.

Forlaget opplyser å ha selt 20.000 eksemplar av dei forseggjorte bøkene så langt. For det er ikkje snakk om billeg paperback, men rikt illustrerte bøker av Anders Kvåle Rue, innbundne i hard rygg og kalveskinn.

– Dette må jo vera rekord for eit sagaverk. Då me lanserte det første bindet i 2014 var det nesten ingen som visste kva «Flatøybok» var, men nå er verket på god veg inn i norske heimar, skriv forlaget.

Lokal omsetjar

Mannen som har omsett desse tusenvis av sidene frå norrønt til bokmål, er Edvard Eikill. Etter at han pensjonerte seg som tannlege, lærte han seg norrønt. Sidan har han skrive fleire historiske romanar frå middelalderen, i tillegg til å setja om tusenvis av sider med norrøne tekstar til norsk.

Bind fem og seks av «Flatøybok» fortel soga om to av dei mest ikoniske kongane frå norsk historie, Håkon Håkonsson og Harald Hardråde.

Sjølv om omsetjinga og utgjevinga av «Flatøybok» på moderne norsk nå er fullført, er ikkje arbeidet med å bringa sagaen ut i verda over. Saga bok er allereie i gang med å setja om verket til engelsk. Det er laga ein film i Virtual Reality-format basert på framstillingar i Flatøybok, og i 2020 skal VR-kofferten pakkast for å dra til USA for å utvikla eit eige konsept for det amerikanske publikummet.