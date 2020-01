To store priser til «1917» under årets Golden Globe

Krigsfilmen «1917» stakk av med prisen for beste dramafilm under årets Golden Globe og danket ut flere store navn som «Joker» og «The Irishman».

Sam Mendes dedikerte filmen til bestefar Alfred Hubert. Foto: NTB Scanpix

Sam Mendes, som har skrevet og produsert «1917», ble i tillegg hedret med prisen for beste regissør.

I sin takketale dedikerte han filmen til bestefar Alfred Hubert, som døde under første verdenskrig. Bestefaren var hans inspirasjon til å lage filmen, ifølge People.

– Han meldte seg til første verdenskrig. Han var 17 år. Og jeg håper har ser ned på oss nå. Og jeg håper inderlig at det aldri, aldri skjer igjen, sa Mendes.

Det er andre gang 54-åringen mottar prisen som beste regissør. I 1999 vant han prisen for «American Beauty».

I år danket Mendes ut flere kjente navn på listen, deriblant Todd Phillips og Quentin Tarantino.

Quentin Tarantino gikk ikke tomhendt fra Golden Globe. Foto: NTB Scanpix

Flere priser til Tarantino

Men Tarantino forlot ikke prisutdelingen tomhendt. Han fikk prisen for beste filmmanus for «Once Upon a Time in Hollywood».

Filmen vant også prisen for beste musikal eller komedie.

I tillegg fikk Leonardo DiCaprio prisen for beste mannlige skuespiller i musikal eller komedie, mens Brad Pitt vant prisen som beste mannlige birolle. Begge for rollene i Tarantinos film.

Beste mannlige dramaskuespiller ble Joaquin Phoenix for hans rolle i «Joker», mens Renée Zellweger ble hedret for sin rolle i «Judy».

Beste kvinnelige birolle gikk til Laura Dern for «Marriage Story».

Netflix lå godt an

Netflix hadde gode muligheter til å vinne under søndagens utdeling, og lå langt foran de tradisjonelle studioene med 17 nominasjoner for film og 34 nominasjoner totalt.

Men etter prisutdelingen måtte de se seg slått av både HBO og Sony.

HBO, som hadde 15 filmnominasjoner, vant fire priser. Blant dem beste dramaserie og beste mannlige dramaskuespiller.

Sony vant tre priser, mens Netflix vant to.

Russell Crowe fikk prisen som beste skuespiller i miniserie for sin rolle som Roger Ailes i «The Loudest Voice». Han var ikke til stede under prisutdelingen, da han heller valgte å være hjemme i Australia, som herjes av branner. Foto: NTB Scanpix

Fokus på klima

En av kveldens første vinnere, Russell Crowe, uteble fra prisutdelingen. Han valgte å bli hjemme i Australia for å beskytte familien og hjemmet mot brannene som herjer i landet.

Takketalen hans ble lest opp av skuespiller Jennifer Aniston, etter at Crowe vant prisen for beste skuespiller i en miniserie.

– Tragedien som utspiller seg i Australia, skyldes klimaendringer. Vi må handle basert på vitenskap, flytte vår globale arbeidskraft til fornybar energi, og respektere planeten vår som det unike og fantastiske stedet den er. Gjør vi det, har vi en framtid, leste Aniston opp på vegne av Crowe, ifølge bransjemagasinet Variety.

Takker for innsatsen

Også andre kjendiser brukte utdelingen til å snakke om brannene, deriblant Nicole Kidman, som også kommer fra Australia. Hun fortalte at familien hennes er trygg, men at hun er bekymret for hjemlandet.

Det samme er hennes ektemann, newzealandsk-australske Keith Urban.

– Det er mange mennesker som har mistet så mye allerede, og det kommer mer. Dette er bare begynnelsen av sommeren, påpeker han.

– Men folk gjør et fantastisk arbeid der nede. Vi vil takke alle som har jobbet så hardt.

Ellen DeGeneres ble hedret med æresprisen Carol Burnett-prisen for sin innsats i TV-bransjen. Foto: Foto: Paul Drinkwater / NBC via AP / NTB scanpix

Kjærlighet til Australia

Tragedien i Australia har heller ikke gått upåaktet hen for den amerikanske programlederen Ellen DeGeneres som søndag mottok Carol Burnett-prisen for sin innsats i TV-bransjen.

– Australia, jeg elsker dere. Mitt hjerte går til alle som lider i Australia, og alle dyrene vi har mistet, sa hun i starten av takketalen.

DeGeneres er den andre mottakeren av prisen som ble opprettet i 2018 for å gjøre honnør på innsatsen i TV-bransjen, og er lik æresprisen DeMille som årlig deles ut for livslang innsats innen film. I år gikk prisen til Tom Hanks.

Australia herjes nå av skogbranner som sprer seg i det knusktørre landskapet med uforminsket styrke. Tallet på døde som følge av brannene i Australia har steget til 24 etter at flammene lørdag herjet i store områder i flere delstater. To personer er savnet.

Årets viktigste Golden Globe-vinnere

Beste dramafilm: «1917». De øvrige nominerte var: The Irishman» «Joker» «The Two Popes» «Marriage Story»

Beste komedie/musikal: «Once Upon a Time in Hollywood». De øvrige nominerte var: «Dolemite Is My Name», «Knives Out», «Jojo Rabbit», «Rocketman»

Beste regissør: Sam Mendes /«1917». De øvrige nominerte var: Bong Joon-ho/«Parasite», Todd Phillips/«Joker», Martin Scorsese/«The Irishman». Quentin Tarantino/Once Upon a Tim in Hollywood».

Beste mannlig skuespiller – drama: Joaquin Phoenix/ «Joker» . De øvrige nominerte var: Adam Driver/ «Marriage Story», Antonio Banderas/ «Pain and Glory», Christian Bale/ «Ford v. Ferrari», Jonathan Pryce,/ «he Two Popes».

Beste kvinnelige skuespiller – drama: Renée Zellweger/«Judy» . De øvrige nominerte var: Cynthia Erivo/ «Harriet», Scarlett Johansson/«Marriage Story», Saoirse Ronan/«Little Women», Charlize Theron/«Bombshell».

Beste mannlig skuespiller i komedie/musikal: Taron Egerton/«Rocketman» . De øvrige nominerte var: Daniel Craig/«Knives Out», Roman Griffin Davis/«Jojo Rabbit», Leonardo DiCaprio/«Once Upon a Time in Hollywood», Eddie Murphy/«Dolemite Is My Name».

Beste kvinnelige skuespiller i en komedie/musikal: Awkwafina/«The Farewell» . De øvrige nominerte var: Ana de Armas/«Knives Out», Cate Blanchett/«Where’d You Go, Bernadette?», Beanie Feldstein/«Booksmart», Emma Thompson/«Late Night».

Beste mannlige birolle: Brad Pitt/«Once Upon a Time in Hollywood». De øvrige nominerte var: Al Pacino/«The Irishman», Tom Hanks/«A Beautiful Day in the Neighborhood», Joe Pesci/«The Irishman», Anthony Hopkins/«he Two Popes».

Beste kvinnelige birolle: Laura Dern/«Marriage Story» . De øvrige nominerte var: Kathy Bates/«Richard Jewell», Annette Bening/«The Report», Jennifer Lopez/«Hustlers», Margot Robbie/«Bombshell».

Beste fremmedspråklige film: «Parasite». De øvrige nominerte var: «The Farewell», «Portrait of a Lady on Fire», «Les Misérables», «Pain and Glory».

Beste dramaserie for TV: «Succession». De øvrige nominerte var: «Big Little Lies», «The Crown», «Killing Eve», «The Morning Show».

Beste komedieserie for TV: «Fleabag». De øvrige nominerte var: «Barry», «The Kominsky Method», «The Marvelous Mrs. Maisel», «The Politician».

Beste miniserie for TV: «Chernobyl». De øvrige nominerte var: «Catch 22», «Fosse/Verdon», «The Loudest Voice», «Unbelievable».

Beste mannlige skuespiller i dramaserie for TV: Brian Cox/«Succession». De øvrige nominerte var: Kit Harington/«Game of Thrones», Rami Malek/«Mr. Robot», Tobias Menzies/«The Crown», Billy Porter/«Pose».

Beste kvinnelige skuespiller i dramaserie for TV: Olivia Colman/«The Crown». De øvrige nominerte var : Jennifer Aniston/«The Morning Show», Jodie Comer/«Killing Eve», Nicole Kidman/«Big Little Lies», Reese Witherspoon/«The Morning Show».

Beste mannlige skuespiller i TV-komedieserie: Ramy Youssef/«Ramy» . De øvrige nominerte var: Michael Douglas/«The Kominsky Method», Bill Hader/«Barry», Ben Platt/«The Politician», Paul Rudd/«Living With Yourself».

Beste kvinnelige skuespiller i TV-komedieserie: Phoebe Waller-Bridge/«Fleabag» . De øvrige nominerte var: Christina Applegate/«Dead to Me», Rachel Brosnahan/«The Marvelous Mrs. Maisel», Kirsten Dunst/«On Becoming a God in Central Florida», Natasha Lyonne/«Russian Doll»

