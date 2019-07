Skambankt-konserter utsolgt: Blir Unplugged-turné

– Nå begynner vi å bli varme i trøya, sier Terje Winterstø, vokalist i Skambankt.

Etter en prøvekonsert på Martinique ble det klart at bandet skulle spille sine akustiske låter i maskinhallen på Tou. Konserten, som holdes i slutten av november, solgte ut på et par dager. Nå er også ekstrakonserten utsolgt. Det betyr at det blir en konsert til.

– Blir den tredje også utsolgt?

– Ja. Helt sikkert. Vi er ikke engstelige. Det er tross alt lenge til, samtidig som det kommer en plate i mellomtiden, sier Winterstø.

Ny plate kommer

Skambankt «Unplugged» er et resultat av år med forespørsler om akustiske konserter, jakten etter nye utfordringer og ledig tid mellom plater.

– Mange av låtene våre er laget på kassegitar i utgangspunktet, og låt-skrivingen har utviklet seg en del siden starten, med et annet fokus på melodi og tekst. Derfor har det også blitt lettere å overføre en del av låtene til et annet format. Det er jo ikke sånn at jeg bare hører på rock, derfor er det kult å bruke andre sjangere som inspirasjon, fortalte Winterstø til Aftenbladet, da Martinique-konserten ble kjent.

Bandet kaller Skambankt «Unplugged» for et sideprosjekt. Før innspillingen av deres nye «vanlige» album, skal det dukke opp et unplugged album og en liten turné.

Les anmeldelsen av Skambankts konsert på Martinique her:

Jan Inge Haga

Planla to konserter

Det ble tidlig klart at Skambankt skulle spille to konserter på Tou i november. Den tredje, som snart blir annonsert, var en overraskelse for både bandet og arrangøren.

– Jeg tror dette er noe nytt for mange. De har en haug med gode låter, men kanskje ikke alle er så glad i rock. Så dette er en mulighet for folk til å høre de gode låtene på en annerledes måte, sier Espen Håland, musikkansvarlig ved Tou.

Håland bestemte seg for å kjøre på med en tredje konsert da han så hvor fort billettene gikk.

– Jeg er overrasket over at vi solgte nesten 800 billetter på et par dager, midt i ferien, sier Håland.