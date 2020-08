Pop gjort riktig

Katy Perry slår tilbake etter nedturen og ber oss ta det mer med ro – det løser seg.

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Katy Perrys debutalbum «One of the Boys» kom ut i 2008. Siden den gang har amerikaneren vært en av verdens største popstjerner. Foto: Universal

Stella Marie Brevik Journalist

Katy Perry: «Smile» (Capitol/Universal)

«Witness», den forrige utgivelsen til popstjernen Katy Perry, var preget av total mangel på særegenhet og inspirasjon. «Smile» er en klar finger til dem som tenkte at Perrys storhetstid var over da albumet ble støvet ned i bunnen av listene.

På «Smile» sier hun: Se på meg. Jeg klarte meg. Ikke slutt å tro på meg – og ei heller deg selv.

Albumet er en slags dannelsesreise. Fra oppveksten, brudd og singelliv, til gjenvunnet kjærlighet, familieliv og den kommende morsrollen (Perry fødte datteren et par dager før albumet ble sluppet).

Med er selv-elsk låtene hun er blitt kjent for. En del fyllstoff (for dansegulvet vil jeg anta), «Harleys in Hawaii» høres ut som en dårlig rip-off av Camilla Cabello, men de fleste låtene er dog ærlige og fengende. Alt pakket inn i en tidsriktig pop-produksjon.

Altså: «Smile» er en fengende feelgood-plate. Mer sår og egen enn «Witness», men ikke like rå som «Teenage dream» fra 2010.

Beste spor: «Daisies», «What makes a woman».