Da faren ikke ville klemme henne

Hun var nødt til å si det som det var, men det kostet.

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Becca Mancari er født i New York med foreldre fra Italia og Puerto Rico. Foto: Tonje Thilesen

Geir Flatøe Journalist

Becca Mancari: «The greatest part» (Captured Tracks/Playground)

Nashville-bosatte Becca Mancari debuterte med countrypregede «Good woman» i 2017. Det førte til mye skryt, men artisten fra Staten Island i New York slet med sjangeren.

Hun har vokst opp med indierock og støyende gitarer, og på plate nummer to forsøker hun å finne tilbake til seg selv. Samtidig er det noe annet hun er nødt til å få ut. «First time» er sangen der hun står fram som lesbisk, og hun åpner med en hjerteskjærende linje: I remember the first time my dad didn't hug me back.

Foto: Tonje Thilesen

Mancari kommer fra en strengt religiøs familie, og hele sangen oser av at dette ikke har vært enkelt. Samtidig er det en flott låt i seg selv, som sammen med trusselbrevet «Hunter» skaper en sterk åpning.

Produsent og Paramore-trommis Zac Farro sørger for markant rytme, og «Like this» tar seg en svingom på dansegulvet.

«I’m sorry» og «Stay with me» er flotte, mens «Foregiveness» er en naken avslutning om å tilgi og gå videre.

NB: Albumet er utsatt til 26. juni.

Beste spor: «Hunter», «First time», «I’m sorry» «Stay with me».