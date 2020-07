Ukens anbefalte sanger

So Are We er Guro Vikingstad fra Stavanger på vokal og Stian Haslie fra Jessheim på gitar.

So Are We er Guro Vikingstad og Stian Haslie. Foto: Gjøkeredet

Guro Vikingstad begynte allerede som 15 åring å skrive sin egen musikk og å opptre i Stavanger. Hun gikk så på Liverpool Institute Of Performing Arts og debuterte med albumet «Time» i 2010.

Nå spiller hun i duoen So Are We sammen med Stian Haslie, med pop, folk og country på repertoaret. «Alive Again» handler om å starte på nytt, og debutalbumet «Piece of the puzzle» kommer 9. oktober.

Singlen får følge av andre nye sanger på spillelisten som skiftes ut hver fredag. Sanger fra året samles i en egen liste på Spotify. Hør også den oppdaterte listen med tidenes beste sommerlåter.

Her er listen

Alive again – So Are We

Summer’s coming back again – Paddy Mór, Steve Wickham & The Finns

Cowboy – Chlsy

Turn off the TV – Old 97’s

Another man in me – Thomas Csorba

Be thou by my side – Holy Hive

Yes, I have ghosts – David Gilmore & Romany Gilmore

Goodbye year, goodbye – X

Another song – Bill Callahan

Unlovely – The Ballroom Thieves & Darlingside

Fly candy harvest – The Baptist Generals

Getå – Rebecka Sandberg & David Ritschard

Borås, Texas – Tomma Intet

Snart fær je – Narum

Pray for peace – The Blind Boys Of Alabama

2020 – Ben Folds

I tillegg kommer sanger fra ukas anmeldte plater og fra utgivelser de siste par månedene.