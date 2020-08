80-tallsrocken til London-bandet har ikke gått ut på dato

Det er 29 år siden forrige album fra The Psychedelic Furs.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

The Psychedelic Furs er tilbake igjen. Foto: Matthew Reeve

Geir Flatøe Journalist

The Psychedelic Furs: «Made of rain» (Cooking Vinyl/Playground)

Filmen «Pretty in pink» fra 1986 er en kultklassiker. Den hentet tittelen fra en sang av The Psychedelic Furs, og Butler-brødrene og gjengen deres fikk dermed et løft. Etter albumet «World outside» i 1991 gikk likevel bandet i dvale.

I 2000 begynte de å turnere igjen, men en lot ny plate vente på seg til nå – 29 år etter den forrige.

Richard og Tim Butler har kraften i behold når de åpner med «The boy who invented rock & roll». En tøff låt, farget av saksofonen til bandveteran Mars Williams.

Albumet er en ny og frisk start, selv om Richard Butlers mørke skyer fortsatt henger klaustrofobisk truende. Setninger som a wife that hates me, so does her boyfriend i «Wrong train» tipper imidlertid så langt over kanten at de blir morsomme.

Samtidig holder bandet stilen, uten å repetere gamle hit. Skal du først klage over noe, må det bli at det kan bli ensformig i lengden. Men ensformig bra.

Beste spor: «The boy who invented rock & roll», «Wrong train», «No one», «Hide the medicine».