Velspilt juridisk lykkepille

On the basis of Sex

Sjanger: Biografisk drama. Nasjonalitet: USA 2018. Regi: Mimi Leder. Manus: Daniel Stiepleman. Skuespillere: Felicity Jones, Armie Hammer, Justin Theroux, Sam Waterston, Kathy Bates. Lengde: 2 timer. Aldersgrense: Tillatt for alle. Kinopremiere: 5. april.

Den liberale, amerikanske høyesterettsdommeren Ruth Bader Ginsburg (86) har virkelig blitt et kulturelt ikon det siste året. Dokumentarfilmen «RBG» om hennes liv og karriere ble Oscar-nominert. «On the basis of Sex» dekker perioden fra hun var ung Harvard-student, til hun argumenterte i Høyesterett for første gang.

For amerikanerne er hun for lengst et feministisk ikon. Så du kan se hvordan filmskaperne har tenkt:

- Vi må ha med mye følelser, kjærlighet og mot alle odds-episoder. Ingen gidder bare å se en film om juridisk flisespikkeri som skjedde for mer enn en generasjon siden.

Engasjerende jus

Resultatet er derfor en film som er nok er fortalt på en for spisset og glatt Hollywood-måte. Men det oppveies til de grader av en historie som ikke er bare er ekstremt inspirerende og lykkebringende, men som er også er skremmende aktuell. Og absolutt engasjerende nok for oss som ikke har levd tett på RBGs bragder.

Småbarnsforeldrene Ruth og Martin Ginsburg lever i et rørende lykkelig ekteskap, og er begge jusstudenter på Harvard. Livet kompliseres kraftig når Martin får kreft: framtidsplaner og ambisjoner må justeres for dem begge. Ingen av dem får den karrieren de hadde håpet. Så havner en liten, men svært prinsipielt viktig sak hos dem.

Vil endre verden

Ekteparet fører sammen saken for amerikansk høyesterett. Vinner de, vil ny presedens skape ny lov. Og kvinners kår vil endres for alltid.

Fra første scene handler filmen om kjønnsdiskriminering og -roller. Ruth må kjempe hardt for sin plass på mannsdominerte Harvard, og senere som jobbsøker. Samtidig revolusjonerer 60- og 70-tallet kvinnenes situasjon. Mens 100 år gammel presedens fortsatt gjelder.

Felicity Jones gjør RBG til en nyansert og fascinerende kvinne. Samspillet med Armie Hammer som Martin er strålende. Justin Theroux bidrar med avvæpnende kjappishumor, mens tøffe Kathy Bates gir «girl power» ny mening. Men de mange maktmennene er dessverre for endimensjonale. For følelsenes skyld.