Filmer og redigerer video i musikktimene

Musikklærer Espen Haukelid, er klar for å starte timen. Elevene har den siste tiden jobbet med et musikkvideo-prosjekt. De er blitt delt inn i grupper, og hver gruppe har fått godkjent en sang som de skal lage video til.

Haukelid spør hver gruppe om hvor langt de er kommet på musikkvideoen sin. Én gruppe er så vidt igang med å filme, mens en annen er helt ferdig.

– Vi filmer med mobiltelefonen vår, og redigerer vi i et program på Cromebooken som heter WeVideo.

Marion, Victoria, Malin og Tara mangler bare litt filming før de kan begynne redigeringen. Filmingen må læreren hjelpe til med fordi Ella, som er sistemann i gruppen, er syk.

Fredrik Refvem

Jentene lager musikkvideo til «Happy» av Pharrell Williams. De har lagd en kort dans som de skal filme ute i skolegården. Men det er ikke bare jentene som er med og danser i videoen.

– Vi prøver å vise hvordan skolen kan bli et bedre sted, og at lærerne ikke egentlig er så kjedelig. Vi har fått dem med i videoen, så de er med å danser med oss.

De har også fått med seg rektor og elever fra andre klasser.

«Rett» på PC

For en stund siden fikk elevene hver sin Cromebook. I den norske opplæringsloven står det skrevet at alle elever skal ha rett på nødvendig utstyr. Utdanningsdirektoratets (UDIR) regelverkstolkning stadfester at:

«PC er ikke et læremiddel, men et verktøy. Elevene har ikke en individuell rett til PC. Fylkeskommunen plikter å sørge for at det finnes PC-er tilgjengelig for elevene på skolen, slik at elevene kan å oppnå kompetansemålene i læreplanen knyttet til digitale ferdigheter.»

Også i læreplanen for musikkundervisning i grunnskolen, legges det vekt på bruk av digitale virkemidler. Under «fagets formål» står det at «Musikk knytter estetikk og teknologi sammen og vil naturlig kunne inngå i andre fags arbeid med teknologi og design».

Under grunnleggende ferdigheter står det skrevet ned fem ferdigheter, inkludert følgende;

“Å kunne bruke digitale verktøy i musikk dreier seg om utvikling av musikkteknologisk kompetanse knyttet både til lytting, musisering og komponering. I musikkfaget inngår blant annet bruk av opptaksutstyr og musikkprogram for å sette sammen og manipulere lyd til egne komposisjoner. I denne sammenheng inngår også kjennskap til kildekritikk og kunnskap om opphavsrett knyttet til slik bruk av musikk.”

Bruk av digitale virkemidler, blir innført i elevenes kompetansemål etter 7. klasse. Det er en del av fagets hovedområde, som dreier seg om å komponere.

Fredrik Refvem

Fremtidsrettet undervisning

Dagens læreplaner er fra 2006, men det er for øyeblikket i gang en «fagfornyelse». Alle de gamle læreplanene skal fornyes for at de skal være mer relevante for fremtiden. De nye læreplanene vil trinnvis bli tatt i bruk fra høsten 2020.

Fakta: UDIRs korte oppsummering av hva som blir nytt i musikkundervisningen «Musikkfaget skal sette elevene i stand til å delta i musikalske praksiser og bruke musikk som ressurs i livet, både i og utenfor skolen. Faget legger til rette for å inkludere et mangfold av musikalske sjangere og stiler og et mangfold av måter å være engasjert i musikk på, i tillegg til dagens og framtidas musikkteknologi. Den viktigste endringen i faget er at vi større grad fokuserer på praktisk og skapende arbeid, og det praktiske skal stå i sentrum for det elevene skal lære i faget. Elevene skal jobbe med kritisk tenkning og refleksjon, med utgangspunkt i praktisk arbeid med musikk, sang og dans. De skal utøve og lage musikk, og reflektere over det gjør og tenke kritisk rundt opplevelse og kulturforståelse. Vi har lagt vekt på at elevene skal lære om sine egne skaperevner, og få mulighet til å uttrykke seg og forstå ulike musikalske uttrykk. Musikkhistoriske har fått noe mindre plass, samtidig som tematikk fra musikkhistorien skal knyttes til det praktiske arbeidet. Innhold i faget omfatter for eksempel musikk, sang og dans, sangleker og spill på instrumenter. Digitale arbeidsmåter er en naturlig del av musikkfaget, og elvene skal blant annet bruke programmering til å skape musikk.»

I 2017 la regjeringen frem sin strategi for digitalisering av grunnopplæringen. Denne er gjeldende for 2017–2021. Her er noen av tiltakene regjeringen foreslår, når det kommer til elevenes læring og skolens innhold:

Teknologi og koding inn i skolens læreplaner.

Valgfag i koding permanent ordning fra 2019.

Nasjonalt forsøk med koding som programfag i videregående.

Plikt til universell utforming av digitale læremidler.

Spre kunnskap om bruk av teknologi og digitale læremidler for elever med særskilte behov.

Stimuleringstilskudd for å utvikle nye, digitale læremidler i fag- og yrkesopplæringen.

Fredrik Refvem

Moro og viktig

Sjetteklassingene forteller at det mye morsommere å få lov til å bruke PC i undervisningen. Det er én av grunnene til at Haukelid mener det er viktig å føre digitale hjelpemidler inn i undervisningsopplegget.

– Nå skal digital kompetanse inn i alle fag. Dette er også en veldig kjekk og kreativ måte å jobbe på. I stedet for å sitte og se på presentasjoner om musikkhistorie eller se på musikkvideoer, så får de lage en selv. Det er jo litt mer spennende, forteller han.

Han mener det er viktig for elevene å få grunnleggende kompetanse innen data og PC. Ifølge rektor ved Skeie skole, Kathrine Erga, har skolen tilgang på alle materialene de trenger for å gjøre digitale verktøy til en del av undervisningen, og hvis noe først skulle mangle, så skaffer de det.