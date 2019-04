1 2 3 4 5 6

Mikael Niemi: Koke bjørn. Roman. Oversatt av Erik Krogstad. 446 sider. Oktober.

Handlingen i svenske Mikael Niemis (f. 1959) «Koke bjørn» er lagt til sognet Pajala i Nord-Sverige, der forfatteren selv er oppvokst og bosatt, og der også gjennombruddsromanen «Populærmusikk fra Vittula» (2000) utspiller seg.

Da en gjeterjente sommeren 1852 blir funnet død av stedets prost, slår den alkoholiserte lensmannen kategorisk fast at hun er drept av en slagbjørn. Det utloves en dusør til den som kan uskadeliggjøre dyret, selv om mye taler for at det er et høyst menneskelig beist som er på ferde.

Fra dette utgangspunktet utvikler «Koke bjørn» seg til en suverent fortalt krim med den historiske skikkelsen Lars Levi Læstadius som detektiv og samegutten Jussi som hans assistent. Læstadius, grunnlegger av vekkelsesbevegelsen læstadianismen, er på dette tidspunkt 52 år, «merket av livets høst» og anfører i et skandinavisk felttog mot drukkenskap og skjørlevnet i et samfunn preget av konflikt og omveltning.

Gjennom pastorens prekener, øvrighetens giddeløse hang til lettvintheter og allmuens manglende fornuftsevne, får Niemi fram hvordan den overtroiske galskap tolker all menneskelig lidelse religiøst, og dermed overser kriminaltekniske funn som åpenbart peker i en annen retning. Når det så dukker opp flere lik, tar Læstadius og Jussi i bruk vitenskapelige metoder i etterforskningen, med et våkent øye for detaljene på åstedet og en rasjonell tilnærming til problemstillingen.

Sånn sett kan de to minne om andre klassiske detektivpar, og kanskje særlig William fra Baskerville og Adso fra Melk i Umberto Ecos kanoniserte «Rosens navn» (1980), som har en beslektet tematikk og struktur, der hovedpersonene med logisk tenkning og sunn fornuft løser tilsynelatende uløselige drapsgåter i et kloster. Likhetstrekkene er flere. I begge romaner materialiseres en kamp mellom godt og ondt, fornuft og overtro; det er novisen som er jeg-forteller og mesteren som lærer følgesvennen å se verden med nye øyne; i begge bøker er mesteren opptatt av teknologisk fremskritt og finner glede i å avsløre medmenneskers inkompetanse og dårskap, men hans intellektuelle hovmod fører også til desto større ulykke.

Som hos Ecos Adso er også Niemis Jussi forelsket i landsbyens skjønnhet, der det trekkes en tydelig parallell til Det nye testamentets Maria Magdalena, skjøgen som Lukas forteller fikk syv onde ånder jaget ut av seg. Niemis Maria omtales først som «besatt av demoner», men knyttes til sist til jomfru Maria, idet Jussi (sml Jesus) tar navnet Josef.

«Koke bjørn» er en roman med flere lag. Her er f.eks. et kapittel om Kautokeino-opprøret, der forfatteren kanskje er mer historiker enn dikter, her er historier om frenologer og raseteoretikere som gjør seg til gravskjendere for samiske kraniemål, og her er billedkunstneren Nils Gustaf som bringer fotografiet – «frossent lys» - til bygda. Det fremgår av forfatterens etterord at dette innslaget er inspirert av funnet av en daguerrotypi under renoveringen av prestegården i Pajala i 2016; en mørk skikkelse, muligens Læstadius, sitter på trappen foran den nå revne kirken i Kengis.

Mest fremtredende er imidlertid de mange refleksjonene omkring forholdet mellom språket og verden, hvordan verden blir til gjennom språket og tingene blir virkelige ved at vi navngir dem. Nevnte «Rosens navn» avsluttes jo tilsvarende: «For den rosen som en gang var, er bare et navn». Og samtidig er det kanskje fremfor alt Niemis eget poetiske, sansenære og nyanserike språk som gjør dette til en helt særegen roman om lyset, tiden, godt og ondt, fornuft og overtro, død og glemsel, religiøs vekkelse og alle mulige slags menneskelige lengsler, høyt hevet over det litterære nivået i en gjennomsnittlig krimbok.