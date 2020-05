Kiellands tippoldebarn opplever en god forfatterstart

Debutromanen til Alexander Kielland Krag er solgt til et dansk forlag og her på hjemmebane må forlaget trykke opp et andre opplag.

Alexander Kielland Krag har skrevet om de store følelsene i ungdomstiden. – Jeg håper leserne synes jeg har klart å fange følelsen av forelskelse på en god og realistisk måte, sier han til NTB. Foto: Julianne Leikanger

Salget til det danske forlaget Carlsen skjer allerede før romanen «Dette blir mellom oss» er utkommet her hjemme, melder Gyldendal.

– Forfatteren klarer virkelig – med ganske få ord – å skape et drivende og rørende univers som jeg hadde problemer med å slippe igjen, sier redaktør Louise Bylov i det danske forlaget Carlsen.

Det er tippoldebarnet til forfatterbautaen Alexander Kielland som nå debuterer med bok, og datoen for bokslippet er 6. mai. Romanen handler om den første store forelskelsen, om å komme ut av skapet og om å finne sin plass i livet.

– I flere år hadde jeg et bilde i hodet av en ung gutt som får øye på en annen gutt og blir stormforelsket. Jeg visste jeg ville skrive om det, men det var først da jeg begynte med «Dette blir mellom oss» for rett under to år siden, at jeg skjønte hvor jeg ville at historien skulle gå, sier forfatteren til NTB.

Instagramlansering

For virkelig å treffe den unge målgruppen blir boken, i tillegg til å lanseres på tradisjonelt vis, også sluppet på Instagram.

– Jeg begynte å tenke på Instagram-formatet da jeg hadde skrevet om lag en tredel av «Dette blir mellom oss». Scenene jeg hadde skrevet var korte, komprimerte og handlingstette, for å gjenspeile følelsen av å være midt oppi de situasjonene hovedpersonen Felix står i.

– Det var denne formen som gjorde at jeg tenkte at det kunne være spennende å gi boken ut på Instagram, forteller forfatteren om ideen.

Kreativitet har stått høyt

På spørsmål om det å ha en av «de fire store» som tippoldefar har gitt noe ekstra til skrivingen, sier romandebutanten:

– Jeg har i alle fall vokst opp i en familie der kreativitet har stått høyt. Barna ble oppmuntret til å utfolde seg kreativt. Da jeg var 11–12 år skrev jeg krim i sommerferien, og da var det ingen som sa at jeg var for liten til sånt. Alle tok prosjektet på største alvor. Pappa og jeg satte oss i bilen og kjørte rundt på leting etter åsteder der morderen kunne ha dumpet likene.

På ungdomsskolen kunne nok norsklæreren kommentere noe om Kielland- eller Krag-navnet.

– Men jeg har aldri følt at jeg har arvet noe. Det finnes flere dyslektikere i familien min enn det finnes suksessfulle forfattere, sier bokdebutanten videre, men legger til:

– Nå, når jeg gir ut debutboka, føler jeg mer på at det finnes noen i familien som har gjort dette før meg. Det er godt.

Alexander Kielland Krag er nemlig ikke bare tippoldebarnet til forfatterbautaen Alexander Kielland. Han er også oldebarnet til dramatiker, forfatter, journalist og Knut Hamsun-venn Vilhelm Krag.