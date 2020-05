Konsertar med smittetiltak går i minus

Kulturarrangement med 50 personar i rommet er nå lov, og med 200 frå 15. juni. Men økonomien går ikkje i hop for konsertstadane så lenge smitteverntiltaka gjeld.

Du skal ha eit ganske stort rom for å arrangera konsert med éin meter mellom kvar person. Rommet har Mariann Bjørnelv på Folken, men der tener dei ikkje pengar før det er meir enn 200 personar på konsert. Foto: Lars Idar Waage

– Eg trur ingen kan opna opp og gå rundt økonomisk så lenge 1-metersregelen mellom folk gjeld, seier Michael Ravndal, dagleg leiar på rockeklubben Tribute i Sandnes.

Før koronaen slo til selde Tribute 160 billettar til konsertane sine. Men når det ifølgje smittevernkrava må vera éin meter i alle retningar rundt kvar person, blir det ikkje plass til meir enn knapt 30 personar i den tette rockeklubben. Dei må forresten også ha bord på golvet, sidan vilkåret for at ein bar skal kunna opna er å ha mat og bordservering.

– Det går ikkje an å arrangera konsertar med 30 publikummarar, så lenge bandet ikkje spelar gratis. Og kven gjer vel det? seier Ravndal. Tribute opnar nå måndagar og torsdagar – og kanskje litt i helgene – og hadde 20 mann inne på biljardturnering før helga. Men det er ikkje økonomi i så få gjester.

– Konsertar på Tribute er utelukka så lenge 1-metersregelen gjeld, seier Ravndal, som heller ikkje ser for seg streaming av musikk:

– Streaming av konsertar er berre masse jobbing og ingen pengar. Du kan jo ikkje selja noko når du sender digitalt.

Konsert på rockeklubb betyr tett kontakt mellom artist og publikum. Det går ikkje nå. Her spelar Enslaved på Tribute – før koronaen kom. Foto: Tommy Ellingsen

Stille på Folken

På Folken i Stavanger er det også stille for tida – også etter kulturministerens tilsynelatande opning for kulturarrangement.

– Det hjelper oss fint lite å kunna arrangera noko med 50 personar i rommet. Økonomisk er det faktisk verre å gå på 1/3-maskin enn med full opning. Opnar me litt, kjem kostnadene til straum, reinhald og personell, seier dagleg leiar Mariann Bjørnelv, som også er nestleiar i Norske konsertarrangører.

Folken har vurdert å opna Akvariet, men problemet er at det ikkje er plass til stort meir enn 20 personar om ein skal leva opp til smittetiltaka.

– Då skal dei 20 drikka ganske mykje for at det skal gå i pluss, seier Bjørnelv.

Pengar i alkohol

Og dermed er ho ved ein kjerne ved konsertar og kulturarrangement som ho lurer på om politikarane er klar over. Nemleg at inntektene ligg i alkoholsalet, ikkje i billettane.

– Me kan klara å ha 200 i storsalen og på galleriet med smittekrava. Men dei kan ikkje gå opp trappa samtidig, og det er vanskeleg å styra at det heile tida er ein meter mellom kvar person. Så i praksis blir det nesten umogleg, seier Bjørnelv.

Folken tener faktisk ikkje pengar før det er meir enn 200 personar på ein konsert.

– Som konsertarrangør betaler ein artistar etter kor mange publikummarar ein reknar med at kjem. Ein artist som sel 650 billettar er ti gonger så mykje verdt som ein som sel 65 billettar.

Men i dagens situasjon er det heller ikkje lukrativt for populære artistar å booka seg inn til 45 personar. For i tillegg til barpersonale og reinhaldarar skal jo også lyd- og lysfolk ha betalt.

Sånn skal det sjå ut på Folken for at økonomien skal gå rundt. Her står Kvelertak på scenen. Foto: Jarle Aasland

Stengt for folket

Bjørnelv reknar ikkje med at Folken kan tena pengar igjen før 1-metersregelen er oppheva og ein kan ha 500 menneske samla.

– Kan de opna Folken igjen før de tener pengar?

– Det er vanskeleg å seia. Det er vanskeleg å vurdera når tapet blir minst. Me har permittert alle tilsette utanom meg sjølv. Men me har faste kostnader som går uansett.

Folken har vore pålagt å halda stengt sidan koronaen kom, og håper å få kontantstøtte frå staten.

– Blir støtta borte fordi staten ikkje pålegg oss å halda stengt fordi det i prinsippet er mogleg å ha kulturarrangement, får me eit problem – om me ikkje tener pengar. Derfor må me prøva å avgrensa skaden av to månader med rasert økonomi.

Folken er uansett stengt mellom 15. juni og semesterstart i august. Men går dei glipp av den travle hausten, slit dei, seier Bjørnelv.

– Kan de booka konsertar til hausten når de ikkje veit kva reglar som gjeld då?

– Nei. Me har ein kulturminister som totalt manglar forståing for feltet sitt. Å tru at du berre kan trykka på ein knapp og så er kulturlivet ope, er heilt feil, seier Bjørnelv. Folken har flytta alt dei kan av konsertar til hausten. Men ingen veit korleis den blir.

Treng volum

Også på Tou Scene klør ein seg i hovudet for tida.

– Du må ha volum for å få kulturarrangement til å gå i hop økonomisk. Det er ikkje mogleg å få ting til å gå i balanse med desse grensene, seier dagleg leiar Per Arne Alstad. Han syns det var naivt av kulturminister Abid Raja å presentera dei nye reglane for kulturarrangement som ei gladsak.

I oktober 2018 opna Maskinhallen på Tou Scene etter oppussing. Også trengst mange publikummarar for at økonomien skal gå i hop. Foto: Kristian Jacobsen

Det blir ein viss aktivitet på Tou framover, men framfor alt for å ha litt aktivitet – og fordi Tou Scene er støtta av Kulturrådet og dermed har råd til å tapa litt pengar.

– Skal me arrangera noko innanfor grensa på 50 personar, blir det i praksis 40 billettar til sals, sidan det også må reknast inn tilsette, teknisk personell og artistar i rommet. Alle dei skal ha betalt, seier Alstad.

Når 200-grensa blir innført frå 15. juni, må dei byggja programmet opp etter det.

– Men me veit ikkje heilt korleis. Dette er i praksis ei veldig forsiktig oppmjuking. Me hadde håpa på tydelegare avklaringar sist veke, men blei ikkje veldig mykje klokare av det regjeringa presenterte, seier Alstad.

Stille på Checkpoint

Heller ikkje på mindre konsertstader som Martinique, Cementen eller Checkpoint Charlie i Stavanger blir det levande musikk framover, trass i kulturministerens tilsynelatande opning.

Skambankt unplugged på Martinique i fjor sommar. Nå kan du gå dit for eit glas og ein symbolsk matbit, men ikkje for konsertar. Foto: Jan Inge Haga

– Me kjem til å opna Martinique og Gnu med eit take away-tilbod på mat, men ser det ikkje som aktuelt å ha konsertar, seier Nils Østenfor, dagleg leiar for Martinique, Gnu, Cementen og Checkpoint Charlie. Han syns mykje framleis er uklart.

– Kva må til for at de skal kunna opna opp for konsertar igjen?

– Det veit eg heller ikkje. Me avventar situasjonen.