Lettglemt voldsorgie

Å se «Extraction» er litt som å se noen spille et ultravoldelig tv-spill med bra grafikk.

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Chris Hemsworth spiller en supertøff privat-militær som må hente ut en kidnappet ungdom i «Extraction». Foto: Jasin Boland

Kine Hult Journalist

Extraction

Actionfilm/thriller. Regi: Sam Hargrave. Skuespillere: Chris Hemsworth, Rudraksh Jaiswal, Randeep Hooda, Golshifteh Farahani,

Priyanshu Painyuli, Pankaj Tripathi, David Harbour. Varighet: 1 time og 57 minutter. Aldersgrense: 18 år. Tilgjengelig på Netflix fra 24. april.



Det er noen nesten fascinerende uoriginalt over Netflix’ nyeste actionfilm. Om man skal peke på én ting som ikke framstår som fullstendig oppbrukt, er det kanskje settingen i Bangladesh. Men handlingen kunne i og for seg like gjerne funnet sted seg i et hvilket som helst sted hvor mange mennesker lever i fattigdom, mens noen få, rike narkobaroner har mye makt og innflytelse.

Kidnappet gutt

Som tittelen antyder, handler filmen om å hente ut noe eller noen, i dette tilfellet den 15 år gamle sønnen til en indisk storkriminell. Den vettskremte gutten er kidnappet av representanter for et konkurrerende narkokartell i Bangladesh, og som det så ofte er i denne typen filmer, er det bare én mann som duger til jobben med å redde gutten. Vedkommende er som vanlig en hvit mann med usunt alkoholkonsum og en eller annen form for personlige problemer som har gjort at han har trukket seg tilbake i en slags eremitt-tilværelse. Ofte skal jo denne fyren være heller motvillig til å delta i opplegget, men vår helt, Tyler Rake (Chris Hemsworth) trenger pengene, og snart er han på vei til en av Dhakas mer lugubre bakgater.

Her finner han og hans medsammensvorne gisselet, men siden planen er å stikke av med vedkommende uten å betale løsepengene, utarter det snart i en vekselvis flukt- og kamp-kavalkade hvor man allerede etter et par minutter mister tellingen over hvor mange motstandere Tyler tar av dage. Dette er også den typen film hvor den hvite redningsmannen har god moral og sparer de mer eller mindre uskyldige, mens skurkene kaster barn fra taket på høye bygninger. Men ok, dette er antakelig ikke filmen du oppsøker hvis du vil se etter nyansene i den enkeltes personlighet. Nettopp derfor framstår det som så ubegripelig malplassert når vi midtveis må igjennom en sentimental scene hvor redningsmannen åpner seg for gisselet og prater om sin trøblete bakgrunn. Han kunne like gjerne forblitt den karikerte tegneseriefiguren han er i resten av filmen.

Halsbrekkende stunt

Dette er den første langfilmen Sam Hargrave regisserer, men han har bred bakgrunn som stuntmann. Det er det lett å se, for mye av det filmen mangler i originalitet og spenning, tar den igjen i halsbrekkende scener med rikelig med hasardiøse hopp fra bygninger og ut av kjøretøy i fart.

Det er imidlertid vanskelig å se for seg at det er ekte mennesker som opplever noe av dette, for alt er så effektivt og sømløst utført at det mest av alt minner om et godt skytespill. Som mange av oss vet, finnes det mer interessante ting i livet enn å se på at andre plaffer ned virtuelle fiender i et kaotisk miljø.

Den eneste som gjør et visst inntrykk, er den unge, indiske skuespilleren Rudhraksh Jaiswal i rollen som det sårbare kidnappingsofferet Ovi. Dessverre kommer han stort sett i skyggen av alle de store eksplosjonene, villmannskjøringen og den evinnelige skytingen. Dette er lite annet enn en b-film med et visst budsjett, underholdende nok, men ubegripelig uoriginal og fort glemt.