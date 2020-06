Spike Lee slipper kortfilm i Floyd-protest

Regissør Spike Lee har laget en kortfilm som både inneholder materiale fra filmen hans, «Do The Right Thing», samt opptak av politivold.

Spike Lee har laget kortfilm. Foto: AP

NTB-TT

Lee slapp filmen «3 Brothers» i samarbeid med at han gjestet TV-kanalen CNN og der kommenterte protestbølgen som brer seg over USA, skriver The Guardian.

Filmen viser opptak av George Floyd som mister livet under en brutal politipågripelse 25. mai, samt av Eric Garner som døde etter politivold i 2014.

Lee har deretter klippet sammen materiale med scener fra 1989-filmen, der en av karakterene, Radio Raheem, dør på lignende vis. Filmen, som ble Spike Lees gjennombrudd, utspiller seg i et område i Brooklyn.

Saken om George Floyd har rystet USA og voldsomme protester og opptøyer har preget landet i ettertid. Til CNN uttalte Spike Lee blant annet:

– Hver gang noe skjer, og vi ikke får rettferdighet, så reagerer mennesker som de gjør for å få sin stemme hørt.