Et av Sveriges beste liveband er bra på plate også

Bob hund: «0–100» (Adrian/Border)

Det er gått ti år siden Ola Helland, daværende webutvikler i Aftenbladet, satte prisrekord på en svensk plate ved å gi 3650 dollar på Ebay for en ekslusiv versjon av Bob hund-låten «Fantastiskt». Prisen inkluderte retten til å gi ut opptaket, og Helland dannet plateselskapet Idiot.

Siden den gang har stockholmsbandet fortsatt med å gi plater ut selv, og dette er deres niende studioalbum etter starten i 1991. Deler ble spilt inn i løpet av to kvelder i Orionteateren med publikum i salen.

På singlen «Vi är såå lyckliga som bara olyckliga människor kan bli» har de dessuten med seg Amanda Werne alias Slowgold og Sara & Samantha. En typisk Bob Hund-tittel på linje med «Enhörning med 2 horn» og «Många bollar i elden».

Thomas Öberg & co startet som et typisk studentband og har ikke endret seg så mye, selv om viljen til å eksperimentere er der. De er først og fremst et liveband, men byr på fine låter i krysningen mellom pop og rock.

Beste spor: «0–100», «Vi är såå lyckliga som bara olyckliga människor kan bli», «Fallfrukt».