Det enkle er ofte det beste

Clairo: «Immunity» (Fader)

20-åringen lærte seg gitar via Youtube som 13-åring og lastet opp sine første låter på Bandcamp. Nå er hun klar med sitt første album.

Musikken startet som soveromsmusikk: Skrevet, laget og innspilt DIY-måten. På «Immunity» er sporene av dette borte, men Clairo holder fast på den lavmælte popen og de enkle, men gode, tekstene. De er ikke druknet i massive effekter, her er stemmen i sentrum. Hun kunne kjørt hele albumet a cappella, og det hadde ikke gjort noe.

Tekstene treffer godt. 20-åringen synger til sin generasjon. Hun beskriver presist de små-kleine øyeblikkene, de store følelsene for det lille, de brå forandringene og alt det vonde og gode livet har by på i overgangen fra tenåring til voksen.

Noen låter passer til bruddet, mens andre er fine til rolige (kalde og våte) sommerkvelder. Singelen «Bags» har allerede samlet over 5 millioner streams hos Spotify, og strømme-giganten mener låten blir å høre overalt i sommer:

I guess this could be worse

Walking out the door with your bags

Beste spor: «Bags», «Sofia», «White flag».