For ganske nøyaktig ett år siden satte Hanne Vasshus seg på et fly til Los Angeles. Planen var å ikke ha noen plan. Loffe rundt in the land of the free og se hvor hun havnet. LA var ikke det helt store. Der var folk too cool for school og det passet ikke Vasshus noe særlig. Men i Koko-LA møtte hun Johannes Worsøe Berg og Dan Cato Olsson, to cowboyer fra tjukkeste Rogaland som skulle reise Amerika på tvers for å lage reisebok. Hun satt i baksetet gjennom Joshua Tree og Las Vegas, helt til de kom til Santa Fe, New Mexico. Der reiste cowboyene videre, og igjen sto en indianer som strengt tatt ikke visste helt hva hun skulle finne på.

En dag stikker hun innom en gitarbutikk. Midt i gitarene og drøsen med innehaveren får hun tips om en kar hun bør oppsøke: Malcom Burn. Han bør passe henne bra. Vasshus tyr til Google og finner senere ut at Mr. Burn er en slags størrelse. Han har jobbet med Patti Smith, var lydtekniker og Daniel Lanois’ høyrehånd på Dylans «Oh, Mercy» og vant Grammy for «Red Dirt Girl» som han produserte for Emmylou Harris. Hun tar rennafart og spør om han har tid til å treffe henne. «Hver sang skal ha sin lyd», skriver han på sin hjemmeside, og det klinger fryktelig godt i vasshusørene.

Fakta: Hanne Vasshus Artist fra Stavanger. Platedebuterte med «Oh, So Many Things» i 2016.

Let’s make a record

Fem dager senere stiger hun inn kjellerdøren til studioet hans i et vinterkaldt Kingston, New York. Snøstormen herjer ute. Inne er det harmonisk og varmt. Burns er ingen pudding som bare trykker på «record» og lener seg tilbake. Nei, de skriver litt sammen, diskuterer, flikker på ting, kaster, skriver nytt og holder på.

Etter en uke i ly for snøstormen reiser Vasshus videre til Nashville for å treffe Ida Jenshus for å skrive sammen med henne. Jenshus er glimrende, Nashville er sådär. Vasshus reiser tilbake til studioet til Burns. «let’s make a record» sier han en dag, og sånn blir det. De jobber en stund til før Vasshus i sitt midlertidige livin-la-vida-loca flyr til dykkerfeire i Mexico. Burns inviterer henne tilbake nok en gang, men nå trenger hun et avbrekk fra...vel, avbrekket. Hun reiser hjem en tur, er med til Palestina med Nablusforeningen og venter til juli før hun nok en gang flyr til New York. Nå er det feriesol og sommer i Kingston, men her skal det jobbes. Å lage en plate lå ikke i frontallappen da hun googlet Malcom Burns første gang, men sånn ble det. Når kjemien først stemmer kan man like godt lage noe. Burns spiller nesten alle instrumentene, kona er med på noe og de får inn en trommis. Det norske besøket synger med skuldrene senka og - etterhvert - med puls i grønn sone.

På leit

Til sammen 21 dager fordelt på tre perioder må til før albumet «A house» var ferdig. Å jobbe uten kjentfolk rundt seg var en ny og vellykka opplevelse.

– Han hadde ingen formening om hvem jeg var, hva jeg gjør, hvordan jeg gjør ting eller hvordan det skal låte. Vi startet med helt blanke ark. Det tror jeg er bra noen ganger. Han sa for eksempel «ikke syng eller skriv sanger, fortell meg en historie». Det var en litt ny måte å se ting på som jeg likte veldig godt, sier Vasshus.

Hun beskriver tiden mellom debuten og oppfølgeren som «en tid med store omveltninger i mitt personlige liv». Både turen og sangene som kom er et resultat av leting.

– Jeg så etter svar i andre enn meg selv og ting rundt meg. I løpet av denne turen fant jeg mer av meg selv, og jeg fant ro. I tillegg fant jeg en ny måte å bruke stemmen min på. Albumet er et skifte. Den forandringen måte jeg reise ganske lang og lenge for å gjøre.