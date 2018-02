Marius Samuelsen ute med ny musikk

Siden Idol har Marius Samuelsen jobbet kontinuerlig med musikk. Nylig slapp han sine første låter siden Idol-suksessen.

– Jeg har jobbet mye i studio med å lage ny musikk, og nå er jeg klar for å dele den med verden, sier Samuelsen.

Med låtene «Gravity» og «Out Of Order» ønsker Samuelsen å synge seg inn i de norske hjerter igjen.

Fakta: Marius Samuelsen Marius Samuelsen er 20 år gammel, og kommer fra Stavanger. Han vant Idol i 2016. Platekontrakt med Warner Music Norge. Bor i Oslo hvor han jobber som låtskriver og artist. Aktuell med låtene «Gravity» og «Out Of Order».

Idol-bobla

Samuelsen hadde bestemt seg for å satse på musikk lenge før Idol kom hans vei. I ettertid er han glad for deltagelsen og alle muligheten det har gitt han. Idol ble inngangsdøren til musikk-universet for den unge artisten.

– Det har vært et eventyr. Jeg vet ikke hvor jeg hadde vært i livet uten Idol, sier Samuelsen.

Siden suksessen i Idol har Samuelsen flyttet til Oslo, og kommet seg ut av Idol-bobla.

– Man blir inne i en boble, det er veldig spesielt. Etter Idol trengte jeg et pusterom. Jeg trakk meg tilbake, og brukte all tid på å skrive å jobbe med musikken.

LES OGSÅ: Elton John avslutter karrieren med kjempeturné

En hyllest til «noen»

Samuelsen forteller at «Gravity» er en låt som oppsto i Studio i Bergen, sammen med Simen Hope og Askjell Solstrand.

– Den bare plutselig var der, sier Samuelsen og legger til - den kom nesten av seg selv.

Låten handler om å hylle noe eller noen man er glad i. På spørsmål om sangen er skrevet til en spesiell person er artisten hemmelighetsfull.

– Njaa, det får folk lure på selv. Det forblir en hemmelighet.

Kontraster

Samuelsen beskriver den andre låten «Out Of Order» som en kontrast til «Gravity» i både tematikk og stemning.

– Låten handler om hva som kan skje hvis kjærligheten blir en byrde å bære. Han forteller at tekst og melodier ofte blir til fra hendelser i livet hans.

– «Out Of Order» ble til en kveld jeg satt og spilte på pianoet hjemme i stuen. Det avhenger mye på humøret mitt hvordan låten blir, sier Samuelsen som heller ikke vil røpe om denne låten er basert på personlige hendelser.

– Kanskje, det er alt jeg vil si.

Mer i vente

Det han derimot kan røpe er at vi kommer til å høre mer fra han i tiden som kommer.

– Planen er å lage mer musikk og spille mye live. Jeg har viet meg til musikken, og det vil komme flere låter fra meg i løpet av året, sier Samuelsen.

LES OGSÅ: Se Skambankts nye video