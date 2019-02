Nærvær: - Ubegripelig at de har gjort dette for oss i 15 år

– Hyysssj, sier en av dirigentene, mens fingeren treffer munnen.

– Still dere på rekke og se rett frem.

Elevene finner til slutt sin plass i en trang halvsirkel rundt dirigentene.

Når over 30 ungdommer skal synge Queens «Bohemian Rhapsody» helt perfekt, krever det disiplin.

Pål Christensen

300 deltar

Nærværforestillingene i Sandnes har blitt arrangert i snart 15 år, med noen pauser. Det er elevene på musikk, dans- og drama-linjen ved Vågen VGS og Sandnes kulturskole som står for innholdet.

Storband, kor, dansere, drama, musikaler, grupper, strykere og solister skal bidra i forestillingene. Hele pakken altså.

– Dette viser hele bredden hos oss, sier lærer Tor Kjetil Espedal, som også har regien for forestillingene. – Vi får vise frem det elevene har jobbet med i skoletimene.

Det betyr at cirka 300 aktører jobber med forestillingene.

Espedal vil at publikum skal tenke «wow, er det dette de lærer her», da de ser resultatet. Han tror det kanskje vil føre til at flere velger å studere musikk, dans eller drama.

Pål Christensen

Rus på agendaen

Forestillingene skal settes opp på Sandnes Kulturhus 11. og 12. februar. Alle pengene fra billettsalget går til Bypresten og til deres arbeid med rustavhengige.

25 prosent av kostnadene for Byprestens arbeid bli dekket fast av Sandnes kommune.

For å dekke inn resten, to millioner, må Bypresten selv sørge for. Ofte gjennom lotteri og gaver fra private, foreninger, bedrifter, lag og menigheter.

Derfor setter de veldig pris på arbeidet elevene legger inn i disse forestillingene.

Før korøvingen holder storbandet en konsert i kantinen, for å vise frem det de har jobbet med så langt.

I «publikum» sitter byprest Øyvind Justnes Andersen.

– Det er ubegripelig at elever og lærere har gjort dette for oss i 15 år, sier Andersen. - Vi er glade for å kunne sette rus på agendaen, og for pengene det bringer.

Lunsjen på Vågen fikk et «groovy» bakteppe. Andersen gliser fra øre til øre.

Pål Christensen

– Alle er venner på Vågen

Det er storbandet som får æren av åpne den ene forestillingen.

– Det er veldig gøy! Vi liker å spille de mest «groovye» låtene, sier Saule Trepeùnaite, som spiller piano i storbandet.

Ved siden av Trepeùnaite sitter trompetistene Ann Elisabeth Mydland og Mattias Milde Amland.

– Et storband går på tvers av instrumentgruppene, sier Amland. - Det gjør at vi blir mer obs på ting de andre gjør, som vi kanskje ikke tenkte på før.

Storbandet har øvd to timer i uken siden november. I timene øver elevene på forestillingen. I tillegg til privatundervisningen deres.

– Får dere nye venner når dere jobber med dette?

– Men vi blander klassene mer enn før, sier Mydland. - Så man ser jo hverandre oftere.

– Alle er venner på Vågen, konstaterer Amland.