Stavanger-tenor får en million kroner av Statoil

24-åringen konkurrerte mot fire andre finalister om et av Norges største stipender i sin sjanger.

Jury-leder Leif Ove Andsnes skryter av tenoren Bror Magnus Tødenes.

Flere utmerkelser

– Han synger uanstrengt og teknisk godt, og har en spesielt vakker og sødmefylt klang i stemmen sin, sier jurylederen.

Til tross for sin unge alder har den Stavanger-baserte operasangeren mottatt flere utmerkelser for sin sangstemme, og ble blant annet nominert til Spellemannsprisen for debutalbumet «Remembering Jussi».

Del av talentprogram

Målet er å prestere på den høyeste nivået som lyrisk operatenor innenfor det italienske og franske repertoaret, skriver Statoil i en melding til Aftenbladet.

Utbetalingen skjer over fire år.

Statoils talentstipend i klassisk musikk er en del av talentprogrammet Morgendagens Helter der selskapet støtter talenter innenfor idrett, kultur og utdanning. Stipendet har som mål å være en døråpner for unge norske musikere som ønsker er internasjonal karriere.

Årets jury bestod av: Leif Ove Andsnes, Peter Szilway, Mari Eriksmoen, Christian Ihle Hadeland og Lars Anders Tomter.