Pia Tjelta hedres på veggen på Theatercaféen

– Jeg trodde de tullet med meg da de ringte. Det er helt ellevilt stas. Jeg er selvsagt begeistret og beæret, sier Pia Tjelta til Aftenbladet.

– Hvordan blir det å henge på Theaterkaféen sammen med navn som Knut Hamsun, Edvard Munch og Wenche Foss?

– Det klarer jeg ikke helt å ta innover meg. Men det er fryktelig stas, sier Tjelta.

Det betyr også at hun kan spise gratis på den kjente kafeen i Stortingsgata resten av livet, og det kan fort bli noen måltider når man er 41 år.

– Det kjøkkenet skal få kjørt seg. Dette blir kantina mi framover, sier Tjelta.

Biff tartar og kaviar

– Hva bestiller du helst?

– Biff tartar er nok gjengangeren, men av og til tar jeg meg råd til kaviar, og det skal det bli mye av nå, sier Tjelta.

– Er dette Norges svar på «Walk of fame» i Hollywood?

– Jeg vet ikke. Vi har kanskje ikke noe helt tilsvarende. Men Theatercaféen er det eneste stedet i Norge der jeg føler at jeg er i utlandet. Jeg føler at jeg er i Paris. Det er så ærverdig og ordentlig, og du føler deg kjempespesiell når du går her. De setter sin ære i servicen, sier Tjelta.

– Hvordan er du fornøyd med selve portrettet?

– Jeg er superglad for at Esra Caroline Røise sa ja til å lage det. Hun er kjempeflink, og jeg har selv bilder av henne hjemme, sier Tjelta.

Avdukingen av portrettet skjedde torsdag kveld, og venninnene Vanessa Rudjord og Janne Formoe var begge til stede for å overvære begivenheten sammen med Tuva Novotny, som regisserte filmen «Blindsone» der Pia Tjelta spiller hovedrollen.

For økonomien til Theatercaféen hører det med til historien at de fleste av de andre som henger på veggene ikke lever lenger. Tjelta er en av tre, nye skuespillere som nå får en tegning av seg selv på de berømte veggene. De to andre Liv Ullmann og Kåre Conradi. Med de tre siste på listen er det ti personer som fortsatt lever og kan spise gratis.

Åserud, Lise / NTB scanpix

To priser siste måneden

Pia Tjelta kommer opprinnelig fra Sola og debuterte som skuespiller i Stavanger-filmen «Mongoland», som kom i 2001.

For én måned siden hadde ikke Pia Tjelta fått en eneste pris for innsatsen sin som skuespiller, men hun har selv vært med på å dele ut pris til andre under prisutdelingen Amanda i Haugesund. 23. september i år var det Tjelta sin tur til å bli hedret da hun fikk Wenche Foss’ ærespris.

Helgen etter fikk hun også prisen for beste kvinnelige skuespiller under den prestisjefylte filmfestivalen i San Sebastián i Spania. Tjelta fikk det såkalte «sølvskjellet» for prestasjonen i filmen «Blindsone», som er regissert av Tuva Novotny.

- Først og fremst er jeg jo ganske sjokkert over at dette var mulig, så jeg er nærmest målløs. Jeg er uendelig takknemlig og aldeles overveldet over å motta en slik utmerkelse blant filmer med skuespillerinner jeg beundrer så mye, sa Pia Tjelta da.

Scanpix/Reuters. Vincent West.

Hamsun og Munch

Nå blir det altså portrett på Theatercafeen. De tre nye tegningene skal henge i inngangspartiet rett over portrettet av forfatteren André Bjerke, og de har godt selskap på veggene for å si det slik.

Det er nok å nevne andre forfattere som Knut Hamsun, Aksel Sandemose, Arnulf Øverland, Herman Wildenvey og Sigurd Hoel; malere som Edvard Munch, Ferdinand Finne og Christian Krog; pianist Kjell Bækkelund; sanger Erik Bye; komponist Arne Nordheim, og skuespillere som Per Aabel og Wenche Foss.

Da har vi ikke nevnt nålevende personer som forfatter Ari Behn, fotograf Morten Krogvold, skuespiller Toralv Maurstad, fiolinist Arve Tellefsen, skuespiller Bjarte Hjelmeland og redaktør Trygve Hegnar. Totalt var det 83 portretter på veggene før de siste tre ble avduket torsdag kveld.

Her kan du se hele listen.

Pål Christensen

Kriteriene for å bli valgt er at personen må være en stamgjest ved Theatercaféen eller Hotel Continental, og være en kulturpersonlighet i samtiden.

De første portrettene ble hengt opp i Theatercaféen i 1924. Det var grunnlegger Caroline Boman Hansen som fikk ideen, og hun kjøpte de første portrettene av maleren Henrik Lund som hadde tegnet sine café-venner.

Det er 19 tegnere som har bidratt til samlingen så langt. De største bidragsyterne er Henrik Lund, Gösta Hammarlund, Pedro og Ulf Aas. Også Per Palle Storm, Nils Aas, Finn Graff og Esra Caroline Røise har tegnet flere portretter. Odd Nerdrum, Anne Raknes, Yokon Gjelseth, Audun Hetland, Per Elvestuen, Jan Thomas, Njerve, Kristoffer Sinding-Larsen, Knud Hermod Knudsen, Steffen Kverneland, Esther Maria Bjørneboe og Arild Midthun har tegnet ett hver.