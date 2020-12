Estonia-serien vant journalistpris, nå kritiserer blant andre Jan Guillou juryen

Vant Stora Journalistpriset, nå får juryen kritikk: Dplay-dokumentaren «Estonia – Funnet som endrer alt». Foto: Dplay / handout

I november fikk den norskproduserte TV-serien «Estonia – funnet som endrer alt» en gjev pris for årets avsløring under Stora journalistpriset i Sverige. Men nå vanker kritikk mot juryen for å «gi tyngde til konspirasjonsteorier».

