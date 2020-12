Trist og tankevekkende om tragedien i Waco

Den mye omtalte beleiringen av en religiøs sekt i Waco i USA i 1993 fikk et fryktelig utfall, hvor blant annet 25 barn døde. Serien om hendelsene gir et tvetydig svar på hvorfor det gikk så galt.

Taylor Kitch spiller hovedrollen som den karismatiske sektlederen David Koresh.

Kine Hult Journalist

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Waco

Amerikansk dramaserie i 6 deler. Premiere på TV2 Sumo og CMore fra 9. desember.

Det kan ikke være helt enkelt å prøve å framstille de forsonende sidene ved sektlederen David Koresh, en mann som hadde 20 «koner», flere av dem mindreårige, og påla sine mannlige sektmedlemmer å leve i sølibat, mens han selv tok på seg «byrden» med å gjøre konene deres gravide.

Serieskaperne Drew Dowdle og John Erick Dowdle velger likevel å stille Koresh i et forholdsvis flatterende lys. Den seks episoder lange serien «Waco» handler om hvordan og hvorfor sektens hovedkvarter i Texas ble beleiret av FBI i 51 dager i 1993, før de bestemte seg for å prøve å drive sektmedlemmene ut ved hjelp av tåregass. Det endte forferdelig galt, en brann brøt ut i bygningen, og 76 mennesker, deriblant 25 barn, døde. Noen har i etterkant hevdet at brannen ble startet av FBI, ved at gassen antente, mens den offisielle forklaringen er sektmedlemmer satte fyr på bygningen selv.

Dette er illustrerende for saken i sin helhet, en grunnleggende uenighet om hvem som hadde skylda for at situasjonen oppsto, for at den eskalerte og for at utfallet ble som det ble.

Serieskaperne tar en litt feig vri her, og lar en radiovert formulere kritikken som av mange ble reist mot FBIs håndtering av situasjonen. De lar også Koresh komme forholdsvis greit utav det hele, og sørger for å skildre ham som en kjærlig far og en karismatisk predikant, som helhjertet trodde på det kristne budskapet han forkynte til sin store «familie». Kontrasten til den ravende gale fyren vi gjerne ser for oss, er slående. Flere ganger blir det gjentatt at ingen av sektmedlemmene ble holdt i huset mot sin vilje, barna framstilles som harmoniske og lykkelige og det argumenteres for enkeltmenneskets rett til selv å bestemme over sitt eget liv.

Derfra kunne man selvsagt gått nærmere inn på hvor grensegangene går mellom fri vilje og hjernevask, om hvor mye barn skal tåle fordi foreldrene deres har tatt et radikalt valg, og hvilke mekanismer som gjør at tilsynelatende oppegående mennesker velger å følge en mann som Koresh. Det blir det dessverre lite av her. I denne serien rettes det kritiske blikket oftere mot sentrale FBI-ansatte, og deres mer eller mindre omdiskuterte taktikker for å løse situasjonen. En konflikt tegnes opp mellom den sindige og kloke forhandleren og den knallharde macho-fyren som leder aksjonen, mens Koreshs mer tyranniske sider bare dukker opp glimtvis.

Når det er sagt, klarer Dowdle-brødrene å skape en fortettet spenning som holdes oppe gjennom alle de seks episodene. Man kan nok diskutere om ikke serien hadde blitt vel så god om man hadde gjort den en del kortere, samtidig får vi på denne måten god plass til trettheten som oppstår på begge sider av konflikten etter hvert som den drar seg mot slutten. Et knippe svært gode skuespillere skal også ha sin del av æren for at det fungerer så bra som det gjør, og serieskaperne skal ha kred for å klare å gjøre det såpass spennende når alle vet hvordan det kommer til å gå til slutt. De kommer også med noen tydelige formaninger om at vi ikke må miste menneskene det handler om av syne i situasjoner som denne, noe som for så vidt er en god tanke. Bare så synd at de selv ikke makter eller ønsker å utstyre sentrale personer på politiets side med mer enn én dimensjon.