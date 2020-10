Hyller rocken og døde venner

Dette er Bruce Springteen & the E Street band på godt og vondt. Aller mest på godt.

Sommeren er over. Bruce Springsteen går inn i livets høst og vinter med minnene om avdøde venner. Foto: Danny Clinch

Bruce Springsteen: «Letter to you» (Columbia/Sony)

Det er mange måter måter å åpne en plate på. Bruce Springsteen gjør det varsomt på sitt 20. album.

One minute you’re here, next minute you’re gone, synger 71-åringen mens den akustiske gitaren og pianoet gjør lite for å forstyrre.

Heller ikke strykerne føler trang til å dominere, og trommer og bass ligger langt bak. «One minute you’re here» rommer savn, lengsel og menneskelig avmakt. Den avsluttes ikke, den bare toner ut av seg selv.

Fakta Bruce Springsteen Bakgrunn: Bruce Frederick Joseph Springsteen er født 23. september 1949 i Long Branch i New Jersey. Utgivelser: 20 studioalbum. Debuterte med «Greetings from Asbury Park, N.J.» i 1973. Forrige plater var «High Hopes» (2014) og «Western stars» (2019). Les mer

Tåren i øyekroken tørker inn når bandet slipper seg løs i tittelkuttet «Letter to you». Dette er Springsteen slik vi har kjent ham siden 70-tallet. Han vender alltid tilbake til glory days i Asbury Park, og velsigne ham for det.

Tre av de 12 kuttene er nye opptak av sanger som ikke ble gitt ut på 70-tallet, mens de resterende er ferskvare. Han har i årevis slitt forgjeves med å skrive noe nytt for sitt E Street Band, før sangene plutselig ramlet ut.

Pianist Roy Bittan ba ham la sangene ligge til bandet kunne møtes i studio. Da kunne de gjøre dem ferdig der istedenfor at sjefen ga dem ferdigtygd mat. Slik ble det.

Platen er spilt inn i hjemmestudioet i New Jersey, live og uten ekstra vokalopptak. Noen få instrumenter ble lagt til etterpå, og til gjengjeld har man fått med både Roy Bittan, Nils Lofgren, Patti Scialfa, Garry Tallent, Steven Van Zandt, Max Weinberg, Charlie Giordano og Jake Clemons. Sistnevnte er nevø av avdøde Clarence Clemons og den som nå ivaretar saksofonen.

Innspillingen tok bare fire dager. Produsenter er Ron Aniello og Springsteen selv, mens Bob Clearmountain og Bob Ludwig tar seg av miksing og mastring.

Friske «Janey needs a shooter» er en sang som Springsteen og Warren Zevon skrev sammen, og som Zevon tok med på «Bad luck streak in dancing school» i 1980. En herlig låt.

De to andre gamle sangene er «If I was the priest» og «Song for orphans», som begge viser hvorfor Springsteen en gang ble kalt den nye Dylan. Fine, uansett.

Han kaller albumet sitt første som handler om musikk, om å spille i et rockeband og hvordan tiden går. I tråd med dette er «Last man standing» om The Castiles, bandet han spilte i som tenåring. Etter at vennen George Theiss døde for to år siden, er Springsteen den eneste gjenlevende derfra.

Theiss får også en annen sang, det drivende høydepunktet «Ghosts»: Old Fender Twin from Johnny's Music downtown, still set on 10 to burn this house down.

«House of a thousand guitars» er ikke Willie Nile-låten, men et håp om at gitarer kan gjøre verden bedre. Kall det naivt, men jeg kaller det heller en vakker tanke. Og et spark til landets president:

The criminal clown has stolen the throne

He steals what he can never own

May the truth ring out from every small town bar

We'll light up the house of a thousand guitars

«The power of prayer» er en herlig sommersang, der siste vers bringer oss tilbake til musikkens verden:

Last call, the bouncer shuts the door

This magic moment drifts across the floor

As Ben E. King's voice fills the air

Baby that's the power of prayer

«Burnin’ train» er en streit og fin rocker, mens «Rainmaker» er tyngre og trenger en scene.

Avslutningen «I’ll see you in my dreams» er enda en sang om en venn som er borte. Springsteen har tatt vare på gitaren, platene, bøkene og minnene: For death is not the end, and I'll see you in my dreams.

En flott avslutning på et gripende album.

Beste spor: «One minute you’re here», «Janey needs a shooter», «The power of prayer», «House of a thousand guitars», «Ghosts».