By og land, et sammenbrudd

UTSTILLING: Her er en utstilling som sikkert var godt tenkt, men som likevel aldri tar helt av. Den halter og strever med å finne tilstrekkelig sammenheng mellom de to kunstnerne.

Kay Arne Kirkebø, «Mega City», tegning. Foto: Trond Borgen

Trond Borgen Kunstkritiker i Aftenbladet

Bryne kunstforening: Tom Galta, Kay Arne Kirkebø, maskin monumental. Foto, objekt, tegning, grafikk. T.o.m. 18. oktober.

Her er en utstilling som sikkert var godt tenkt, men som likevel aldri tar helt av. Kay Arne Kirkebø og Tom Galta lar by og land møtes i Bryne kunstforening; den første med tegninger av fantastiske bylandskap, den andre med fotografier av konkrete jordbruksmotiver og objekter hentet fra gårdsdrift. Der den ene anvender fantasiens svimlende muligheter, forblir den andre sittende fast i bastant hverdagslige omgivelser. Det er et umake par.

Mest interessant er Kirkebøs nitide tegninger, hvor byens arkitektur stables som byggeklosser oppå hverandre – noen ganger som intrikate konglomerater, andre ganger som løsrevne fragmenter som synes å sveve, helt uten bakkekontakt. De er fantasiprodukter med titler som «Mega City», «New City» og «Factory Maze», og det er nettopp det labyrintiske Kirkebø framhever med sin stødige penn og linjal, og også i et par forseggjorte blyanttegninger.

Fremmedgjøring

Dette er byer uten gode livskvaliteter; etter en tid med leting i de labyrintiske konstruksjonene får jeg øye på de bitte små menneskeskikkelsene som faktisk befinner seg her. De virker standardiserte og er plassert som ubetydelige brikker i megalomanske strukturer. I ett bilde i serien kalt «Walkthrough» ser vi faktisk mennesker som begår selvmord ved å kaste seg ut fra en balkong høyt der oppe, for å lande på betonggolvet langt der nede. Kirkebø framhever de fremmedgjørende bymiljøene gjennom ekstrem overdriving, og slik blir tegningene hans raskt ganske ensformige; det vi ser i ett motiv, ser vi mer av i det neste. Metaforbruken låses i den detaljomfavnende streken. Blyanttegningene hans er heldigvis bløtere i uttrykket, men uten at noe vesentlig nytt eller annerledes tilføres.

Den gode idéen bryter sammen straks de to befinner seg i samme rom

En rekke kunstnere har vært opptatt av lignende bylandskap innen tegnekunsten, og det er umulig å la være å sammenligne. En av de fremste er britiske Paul Noble (f. 1963), som anvender blyanten til å skape de mest eventyrlige strukturer som mykt bukter seg omkring i motivet og folder seg ut i tegninger av svært stort format og med motiver av kjempestrukturer hvor fantasien får fri utfoldelse. Mot en mester som Noble virker Kirkebøs tegninger ganske tørre og pirkete utført.

Tom Galta, «Dalåker», installasjon. Foto: Trond Borgen

Punktering

Galtas bidrag virker også ganske tørt; det skyldes først og fremst at han framstiller og tolker sine motiver ganske bokstavelig – det du ser, er det du ser, uten at det brukes eller forvandles metaforisk på interessant måte. Han er opptatt av låvebygningens og siloens betong; når han stiller ut to modeller av låvebygninger, er de akkurat så nøkterne og grå at det er vanskelig å få øye på noen kunstnerisk nerve. De står bare der, på golvet, lite integrert i utstillingen for øvrig, selv om Galta faktisk kaller dem installasjon (uten at de er steds- og romspesifikke i denne salen). Slik punkterer han sin egen kunst.

Og når han finner et par konkrete, store jordbruksredskaper og plasserer dem som en slags skulpturer i rommet, så gjør han knapt mer enn å trekke den virkelige verden inn i galleriet, uten perspektiv utover det. Slik reduserer han kunsten til noe ganske traurig, og han makter heller ikke å heve det kunstneriske nivået gjennom fotografier med jordbruksomgivelser som motiv – de er helt ordinære på alle måter.

Siloenes betong fordobles i et par fotografier med dette motivet, framstilt på sementplater; de har i sine gråtoner et svakt anstrøk av melankoli, men jeg savner en videre utvikling av dette sammenfallet av form og innhold i kunsten hans.

Denne utstillingen halter og strever med å finne tilstrekkelig sammenheng mellom de to kunstnerne; den gode idéen bryter sammen straks de to befinner seg i samme rom.