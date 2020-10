– Nå skal det bli godt å senke skuldrene

Lørdag ettermiddag kom Christian André Pettersen og hans nye gulltrofé hjem til Sandnes. Nå skal han unne seg noen dager fri, før han ser framover mot verdensfinalen i Lyon.

Christian André Pettersen synes det er godt å være hjemme på sitt eget kjøkken i Sandnes, hvor gulltrofeet han hadde med seg hjem fra Torino for to år siden får selskap av et nytt. Katten Bell ser også ut til å være fornøyd med å ha fått matfar hjem igjen. Foto: Fredrik Refvem

Fakta Bocuse d’Or Regnes som verdens vanskeligste og mest prestisjetunge kokkekonkurranse. Oppkalt etter den nå avdøde franske kjøkkensjefen Paul Bocuse. Verdensfinalen holdes i Lyon i januar annethvert år og har blitt arrangert siden 1987. I 2021 er finalen imidlertid flyttet til juni på grunn av koronapandemien. Den europeiske finalen holdes også annethvert år, men i ulike byer hver gang. I 2020 ble Europa-finalen arrangert i Tallinn. Norges finalist Christian André Pettersen stakk av med seieren. Arne Brimi var den første nordmannen som var med i Bocuse d’Or-finalen, i 1987. Den første nordmannen som tok gull var Bent Stiansen i 1993. Siden har Terje Ness, Charles Tjessem, Geir Skeie og Ørjan Johannessen tatt gull i Lyon, mens stavangermannen Christopher William Davidsen kom på andreplass i 2017, og Christian André Pettersen tok bronse i fjor. Sven Erik Renaa vant prisen for beste fiskerett i 2007. Les mer

Han har duppet av litt på de tre flyturene hjem fra Tallinn. Det ble rett og slett ikke tid til å sove natt til lørdag, etter at Christian André Pettersen tok gull i den europeiske Bocuse d’Or-finalen for andre gang.

– Nå skal jeg først og fremst hjem og sove. Så skal jeg bruke litt tid på å svare på sms-er og gratulasjonsmeldinger i sosiale medier, jeg har rett og slett ikke fått tid til å gå igjennom alt ennå. Jeg er veldig takknemlig for at så mange har støttet opp om meg, det har betydd mye. Det har vært tøffe tider, og mange gode aktører har jobbet på dugnad for at vi skulle komme oss til EM, sier Pettersen.

Det gikk slag i slag etter at prisene ble delt ut i arenaen i Tallinn fredag kveld. Først intervjuer og samtaler med kolleger som ville gratulere og kommentere bragden, så gallamiddag, deretter rett til flyplassen klokken fire om natten.

Søvnmangel til tross, Pettersen er glad og fornøyd, både med egen innsats og med arrangementet for øvrig.

– Jeg er positivt overrasket over hvordan finalen ble gjennomført. Det var veldig gode rutiner med tanke på smittevern, det var telt for hurtigtesting på arenaen og karanteneordninger for dem som ventet på testresultat. Selve konkurransen gikk også bra, selv om vi fikk litt tekniske problemer med en fryser som slo seg av, sier Pettersen.

Satset på gjenbruk

Med en strammere økonomi og usikre framtidsutsikter i bakhodet, satset det norske laget på gjenbruk i stedet for å få designet et helt nytt fat denne gang. I tillegg gjorde Pettersen en litt annen vri enn det som tidligere har vært vanlig på tallerkenretten, og la den opp slik man typisk ville gjort på en restaurant, i stedet for å presentere en rekke frittstående elementer. Han karakteriserte selv dette som gambling, men traff åpenbart blink hos de 20 dommerne. Han ser ikke bort fra at denne måten å løse oppgavene på kan inspirere andre land til å gjøre noe lignende.

– Man må tenke litt annerledes i disse tider. Kanskje tør folk å eksperimentere litt mer i framtiden, i hvert fall i den europeiske finalen. Da skal man jo bare kvalifisere seg til verdensfinalen, og det viktigste er å havne blant de ti beste. Kanskje holder folk seg litt mer til det velprøvde når det virkelig gjelder, i Lyon, sier Pettersen.

Christian André Pettersen, nummer tre fra venstre, tok sitt andre gull i den europeiske Bocuse d’Or-finalen fredag. De andre på bildet er fra venstre: Tom Victor Gausdal, president i Norsk gastronomi (tidligere Bocuse d’Or Norge) og Norges representant i dommerpanelet, Even Strandbråten Sørum, commis (assisterende kokk) og Gunnar Hvarnes, trener. Foto: Bocuse d’Or

Gammel drøm

Nå ser han fram til noen dagers avslapning, før han må begynne å planlegge resten av høsten og ikke minst treningsløpet fram mot verdensfinalen i Lyon i juni. Hva han har tenkt å diske opp med til middag disse dagene, er han ikke helt sikker på, men det blir neppe forseggjorte retter av vaktler eller ålemalle, som var hovedråvarene i konkurransen.

– Jeg tror nok det blir noe helt enkelt med skalldyr, eller ordentlig god husmannskost, gjerne noe langtidsstekt kjøtt, sier Pettersen.

Han er glad for at kroppen og psyken skal få konkurransen litt på avstand før han skal i gang igjen. For det er åpenbart hardt å konkurrere på dette nivået. Kanskje spesielt siden han skal i gang med en ny verdensfinale for andre gang på rad.

– Dette er noe jeg har drømt om siden jeg var ni år. Jeg lovet min far før han døde at jeg skulle bli best i verden. Det har blitt en besettelse for meg. Jeg klarer ikke å slå meg til ro med bronseplassen fra 2019. Jeg har ikke et behov for å vise at jeg er best, men dette har vært en drøm så lenge, at jeg bare må fullføre. Jeg har brukt 13 år av min profesjonelle karriere på dette, så om jeg setter av to år til, spiller det ingen rolle, sier Pettersen.