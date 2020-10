Gullpennen til Sola-kvinne

Tirsdag kveld ble Eirin Eikefjord fra Tananger i Sola tildelt Gullpennen av Riksmålsforbundet.

Riksmålsforbundets medieprisvinnere 2020: Linda Eide (Språkgledeprisen), Eirin Eikefjord (Gullpennen), Sigrid Sollund (Lytterprisen) og Torstein Bae (TV-prisen). Foto: Stig Michaelsen

– Som kommentator balanserer hun perfekt mellom innsikt og slagferdighet, humor og alvor. Med korte, presise setninger og ofte overraskende konklusjoner manøvrerer hun i et elegant språklig landskap, sa Tom Egeland, som er juryleder for Gullpennen, under prisutdelingen.

Eikefjord selv beskriver utmerkelsen som en stor ære.

Eirin Eikefjord er politisk redaktør i Bergens Tidende. Foto: Bergens Tidende

– For en som har vært opptatt av språk hele livet, er en språkpris noe av det gjeveste man kan få. Det er en stor ære, og særlig kjekt å få prisen sammen med så mange andre glimrende formidlere, sier hun i en kommentar til Aftenbladet.

Gullpennen var en av fire mediepriser som ble utdelt i Oslo tirsdag kveld. Sigrid Sollund fikk Lytterprisen, Torstein Bae fikk TV-prisen, mens Linda Eide ble den første til å motta Riksmålsforbundets språkgledepris.

Eikefjord ble i mars ansatt som politisk redaktør i Bergens Tidende (BT) etter å ha jobbet som kommentator i avisen siden 2011. Hun har vært ansatt i samme avis siden 2006.

Dette er ikke første gang Eikefjord får positiv oppmerksomhet for sin skrivekunst. Hun har mottatt Stiftelsen J.W. Eides BT-pris for fremragende journalistikk og i mai 2018 ble hun tildelt NTBs språkpris.

Tidligere vinnere:

2019: Knut Olav Åmås, Aftenposten

2018: Inger Merete Hobbelstad, Dagbladet

2017: Audun Vinger, Dagens Næringsliv

2016: Kjetil Rolness, Dagbladet

2015: Frithjof Jacobsen, VG

2014: Inge D. Hanssen, Aftenposten

2013: Eskil Engdal, Dagens Næringsliv

2012: Hanne Skartveit, VG

2011: Bjørn Vassnes, Klassekampen

2010: Kjetil B. Alstadheim, Dagens Næringsliv

2009: Sven Egil Omdal, Stavanger Aftenblad

2008: John Olav Egeland, Dagbladet

2007: Linn Ullmann, Aftenposten

2006: Harald Stanghelle, Aftenposten

2005: Anders Heger, Dagsavisen

2004: Cathrine Sandnes, Dagsavisen

2003: Andreas Wiese, Dagbladet

2002: Andreas Viestad, Dagbladet

2001: Gudleiv Forr, Dagbladet

2000: Jan E. Hansen, Aftenposten

Presseprisen Gullpennen utdeles hver vår til en medarbeider i dags- eller ukepressen som skriver riksmål/moderat bokmål. Det legges vekt på personlig stil og nyanserikdom. Prisen ble for første gang utdelt i 1985 og er nå en del av Medieprisene.

