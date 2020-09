Nå er «Lykkeland»-innspillingen i gang igjen i Stavanger

Hvis du gikk tur rundt Stokkavatnet tirsdag ettermiddag, fikk du kanskje et glimt av denne gjengen. I vannet ser vi Paal Herman Ims, som spiller Christian Nyman, Ask Henrik Oftedal som dåpsbarnet Marius, og Kim Atle Hansen, som spiller pastor og Torils eks-mann. Foto: Jarle Aasland

Et sentralt skuespillerbytte og et aldri så lite tidshopp. Den nye sesongen av NRK-serien «Lykkeland» skal blant annet handle om Alexander Kielland-ulykken, men også om to ulike familier som forsøker å finne sammen.