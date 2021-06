Vår neste stjerne

PLATE: Nytt tegn på at Isah har noe stort på gang.

Isah (bildet) og Dutty Dior har laget en ny EP sammen. Foto: Pål Christensen

Leif Tore Lindø Journalist

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Isah & Dutty Dior: «Begge to» (EP)

Isah (Kaleb Isaac Ghebreiesus) er kanskje det største musikalske talentet fra Stavanger akkurat nå. Sammen med Dutty Dior gjorde han furore med «Hallo». Da hadde han allerede bidratt sterk på Karpes mesterverk «SAS Plus/SAS Pussy». Her er nye fire sanger sammen med Dutty Dior, et nytt bevis på at Isah er en potensiell superstjerne. Han er dyktig, han er kul, han har stemmen og han kommer til å finne Den Store Ideen snart.

Men det har ikke løsnet helt ennå. De mangler litt. «Begge to» er en tidstypisk runddans med unge menn med følelser, god tilgang på autotune, hiphopens kjekkaseri, smoothness fra R’n’B og litt plukk og miks. Det er travelt og hektisk her, rolig og nedpå der, og stort sett ublygt og rett på sak. Isah (og Dutty Dior) har alle tegn på at de kan lage virkelig steinbra musikk, men de roter foreløpig litt for febrilsk nedi verktøykassen. «Begge to» viser – igjen – at vi kan vente oss store ting, men at vi må vente litt til. Det kommer, det kommer.

Beste spor: «Insomnia», «Følelser»