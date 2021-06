Ukens anbefalte sanger

To jærmusikere slår seg sammen i en kjærlighetslåt.

Randi Engelsvold har fått med seg Jarle Obrestad. Foto: Gitte Pedersen/Frode Ueland

Geir Flatøe Journalist

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Randi Engelsvold fra Klepp ønsket seg en duettpartner i «Du vett», og Jarle Obrestad fra Hå stiller opp. Tekst og melodi står Engelsvold for, mens Jørgen Manke er produsent.

Han bidrar også med tangenter, gitar og koring. På bass finner vi Ørjan Kjos, mens Rune Grinde Pedersen spiller trompet. Gunvor Orstad Berntsen korer.

«Du vett» får følge av andre nye sanger på spillelisten som skiftes ut hver fredag. Sanger fra året samles i en egen liste på Spotify.

Her er listen

Du vett – Randi Engelsvold & Jarle Obrestad

Postkort – Harry’s Lirekasse & Bjørn Inge Kristensen

Don’t mind – Still Crazy Unlimited

Ono Yoko – The Jesus and Mary Chain

Why don’t you come out anymore? – The Natvral

Klass klass klass – Rolf Wickström

Oh stars – The Deathray Davies

West Coast junkie – Billy F Gibbons

The fine line of a quiet life – Fur

Ring my bell – Sonny & The Sunsets

Sports bar – The Surfing Magazines

Behind you – Postdata

Ville bare si det – David Bogen

I’ll never get over you – Theo Lawrence

Decide – The Mighty Mighty Bosstones

Sweet bird of truth – The The

I tillegg kommer sanger fra ukas anmeldte plater og fra utgivelser de siste par månedene.