Helleristningsjegerne fant nytt skip og tror det finnes mer under mosen

Arkeolog Magnus Tangen og landskapsarkitekt Lars Ove Klavestad oppdaget et hittil ukjent skip på Husabø i Egersund. Privat

I byfjellet Varberg har egersunderne siden 1910 visst at det var to, kanskje tre helleristninger. Nå har helleristningsjegere funnet et fjerde skip og noe som ser ut som en elefant.

